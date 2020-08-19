Місцеве самоврядування має враховувати потреби всіх соціальних груп, - Олена Демишева

Незважаючи на відчутні зміни, які відбулися в Кам'янському завдяки реформі децентралізації, чимало міських проблем і досі ігноруються.

Представник партії "Пропозиція" в Кам'янському, депутат міськради Олена Демишева впевнена, що грамотний аналіз дозволить врахувати потреби всіх соціальних груп.

"Завдяки реформі децентралізації та активній позиції місцевого самоврядування, в Кам'янському за останні роки було реалізовано чимало корисних проектів. У місті будуються нові дитячі майданчики, сквери, об'єкти благоустрою. Відремонтували більшість центральних доріг. Але одночасно з цим десятиліттями залишаються невирішеними ряд міських проблем", - каже Олена Демишева.

Представник партії "Пропозиція" в Кам'янському акцентує увагу на тому, що професійний підхід до даного питання дозволить не тільки забезпечити максимально комфортне життя містян, а й заощадити бюджетні кошти.

"Серед актуальних проблем, які найбільше турбують жителів сьогодні, слід виділити: ремонти тротуарів і прибудинкових доріг, фасадів будівель, комунікацій. І тут важливо правильно розставляти пріоритети, враховуючи потреби різних соціальних груп. Наприклад, молодим батькам важливі близькість школи або садочка, дитяча майданчик у дворі. Літнім людям важливіше місце, де вони можуть скоротати своє дозвілля, автомобілістам – якісні дороги. Для всіх важливі нормальні тротуари і охайні двори. І тільки провівши ретельний аналіз потреб соціальних груп, з урахуванням гендерних аспектів, ми можемо вибудовувати стратегію: що необхідно робити в першу чергу і де. Тільки таким способом можна обґрунтувати витрату бюджетних коштів на ті чи інші потреби, ділянки, об'єкти", - впевнена політик.

Депутат зазначила, що нерідко місцеве самоврядування приймає необґрунтовані рішення, орієнтуючись на особистий досвід або вигоду, а не потреби населення.

"Погодьтеся, сьогодні всі ми можемо спостерігати певне зміщення пріоритетів. Робиться це на догоду політичним дивідендах або з інших причин, я не беруся стверджувати. Знаю одне – сьогодні на місцях затребувана раціональна комунальна політика. Місцеве самоврядування має працювати на місто і його жителів", - каже Олена Демишева.

Олена Демишева переконана, що сьогодні у міста є всі можливості для складання якісної аналітики: це звернення в ЄДС, громадську приймальню, а також виконавчі органи місцевого самоврядування, система місцевих петицій, статистичні дані комунальних служб і думка жителів. Все це, в комплексі з вивченням реальних потреб кам'янчан, дозволить зробити роботу місцевого самоврядування більш ефективною.

"Місту потрібна команда справжніх профі. І у нас вона є! Ми пропонуємо бюджет правильних пріоритетів, в якому будуть враховані потреби всіх соціальних груп. І участь самих кам'янчан в прийнятті рішень - теж наш пріоритет. Приєднуйтесь до партії "Пропозиція" ! Разом ми зробимо це місто краще", - закликає депутат.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, "Пропозиція" в Кам'янському наполягає на невідкладності запуску полігону і сортувальної лінії ТПВ.