Місцева влада повинна пройти іспит: Філатов закликав провести ще одні перевибори

Мер Дніпра Борис Філатов у відкритому зверненні до президента Володимиру Зеленському закликав провести дострокові вибори в органи місцевого самоврядування.

Про це він сказав журналістам в ході прес-конференції.

Борис Філатов закликав провести дострокові місцеві вибори Обозреватель

"Країна потребує повної зміни влади на всіх рівнях. Органи місцевого самоврядування повинні пройти іспит на відповідність, і це можна зробити тільки єдиним способом – оголосити дострокові місцеві вибори з метою перезавантажити систему", - сказав він.

На думку Філатова, вибори повинні пройти найближчим часом і продемонструвати рівень довіри населення до діючої місцевої влади.

"Місцеві ради повинні в першу чергу позбутися від кримінальних кланів, від ділків, які вирішують в місцевих радах свої особисті, власні інтереси. Тому я вважаю, що ця ініціатива в тому числі повинна бути підтримана з боку лідерів місцевого самоврядування, інших мерів міст, голів об'єднаних територіальних громад ", - заявив Філатов.

Також він зазначив, що необхідно завершити реформу місцевого самоврядування шляхом внесення змін до Конституції і прийняття Кодексу про місцеве самоврядування.

Він підкреслив, що слід передати територіальним громадам екологічний контроль і адміністрування місцевих податків, створити муніципальну поліцію, ввести інститут обираються світових суддів, легалізувати гральний бізнес і скоротити в 2-3 рази кількість депутатів місцевих рад.

Звернення Бориса Філатова до Володимира Зеленського оглядач

Відповідний лист мер підписав у понеділок, в присутності журналістів.

Раніше OBOZREVATEL повідомив, що позачергові вибори до Верховної Ради України визнані такими, що відбулися.

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