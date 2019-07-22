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Місцева влада повинна пройти іспит: Філатов закликав провести ще одні перевибори

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Мер Дніпра Борис Філатов у відкритому зверненні до президента Володимиру Зеленському закликав провести дострокові вибори в органи місцевого самоврядування.

Про це він сказав журналістам в ході прес-конференції.

Борис Філатов закликав провести дострокові місцеві вибори

Борис Філатов закликав провести дострокові місцеві вибори

Обозреватель

"Країна потребує повної зміни влади на всіх рівнях. Органи місцевого самоврядування повинні пройти іспит на відповідність, і це можна зробити тільки єдиним способом – оголосити дострокові місцеві вибори з метою перезавантажити систему", - сказав він.

На думку Філатова, вибори повинні пройти найближчим часом і продемонструвати рівень довіри населення до діючої місцевої влади.

"Місцеві ради повинні в першу чергу позбутися від кримінальних кланів, від ділків, які вирішують в місцевих радах свої особисті, власні інтереси. Тому я вважаю, що ця ініціатива в тому числі повинна бути підтримана з боку лідерів місцевого самоврядування, інших мерів міст, голів об'єднаних територіальних громад ", - заявив Філатов.

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Також він зазначив, що необхідно завершити реформу місцевого самоврядування шляхом внесення змін до Конституції і прийняття Кодексу про місцеве самоврядування.

Він підкреслив, що слід передати територіальним громадам екологічний контроль і адміністрування місцевих податків, створити муніципальну поліцію, ввести інститут обираються світових суддів, легалізувати гральний бізнес і скоротити в 2-3 рази кількість депутатів місцевих рад.

Звернення Бориса Філатова до Володимира Зеленського

Звернення Бориса Філатова до Володимира Зеленського

оглядач

Відповідний лист мер підписав у понеділок, в присутності журналістів.

Раніше OBOZREVATEL повідомив, що позачергові вибори до Верховної Ради України визнані такими, що відбулися.

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Особа
Борис Філатов
Місце
Україна Дніпро
Теги
Дніпро Выборы 2019 Филатов
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