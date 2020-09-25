Мер Кам'янського Андрій Білоусов підтримав партію "Пропозиція" на виборах до обласної ради

Мер Кам'янського Андрій Білоусов підтримав партію "Пропозиція" на місцевих виборах-2020 до Дніпропетровської обласної ради.

У свою чергу Голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації в 2015-20 роках Валентин Резніченко, який очолив Дніпропетровську облорганізацію "Пропозиції" і став першим номером списку до обласної ради, висловив свою підтримку меру Кам'янського на майбутніх виборах міського голови. Про це журналісту OBOZREVATEL стало відомо на прес-конференції, яка пройшла 25 вересня в Кам'янській міській раді.

Андрій Білоусов пояснив свою позицію тим, що кам'янчанам необхідне гідне представництво на обласному рівні і саме команда "Пропозиції" на чолі з Валентином Резніченко зможуть забезпечити подальший розвиток міста.

"Ми зацікавлені в тому, щоб наші інтереси були захищені на рівні області. Я знаю, що в обласну раду під номером один від політичної партії "Пропозиція" йде Валентин Михайлович Резніченко, який багато років працював губернатором Дніпропетровської області та за роки його роботи було дуже багато зроблено для нашого міста ", - розповів міський голова Кам'янського.

Білоусов акцентував, що такі об'єкти як, наприклад, міський парк Кам'янського, новий дитячий садок в Романково, реконструкція спорткомплексу "Прометей" і Палацу тенісу були профінансовані свого часу з обласного бюджету і з'явилися завдяки підтримці тоді губернатора області Валентина Резніченко.

"Я завжди міг зателефонувати Валентину Михайловичу, навіть серед ночі, і всі важливі питання для нашого міста завжди вирішувалися. І зараз, коли політична партія "Бджола" не йде в обласну раду, ми хочемо підтримати в обласну раду список від партії "Пропозиція" на чолі з Валентином Резніченко для того, щоб в подальшому ми могли звертатися з приводу вирішення тих проблем, які на сьогоднішній день існують в нашому місті", - пояснив своє рішення Білоусов.

Висловив свою підтримку Андрію Білоусову як кандидату на пост міського голови Кам'янського від імені партії "Пропозиція" Валентин Резніченко.

"Якщо кам'янчани довірять нам свої голоси, то я обіцяю, що і надалі ми з мером Кам'янського будемо працювати в повній взаємодії, як це і було попередні п'ять років", - підкреслив Валентин Михайлович.

Андрій Білоусов: "Для мене головне не партії, а люди. І для мене важливі люди, які є в партії "Пропозиція".

"Для мене важливо працювати з людьми, яких я знаю. Я добре знаю Валентина Резніченко. Коли мене обрали міським головою, він на той момент вже був губернатором нашої області і запросив мене на зустріч, де у нас була конструктивна розмова про те, що треба і чим допомогти місту в його розвитку. І протягом цих чотирьох років я звертався з приводу рішення міських питань і Валентин Михайлович мене підтримував. І це для мене важливо, працювати з такою людиною, знаючи, що я можу звернутися і завжди буду почутим, - додав Андрій Білоусов. - Для мене головне не партії, а люди. І для мене важливі люди, які є в партії "Пропозиція".

На що Валентин Резниченко відповів, що для його партії в свою чергу важливо працювати з Андрієм Білоусовим як з конструктивним мером.

"Саме тому партія "Пропозиція" вирішила не висувати свого кандидата на посаду міського голови Кам'янського. Нам в першу чергу важлива конструктивна робота, а не політична "засвітка", - резюмував Резніченко.

Валерія Гаркуша, голова політичної партії "Пропозиція" в Кам'янському, яка також була присутня на прес-конференції, відповідаючи на питання журналіста про її ставлення до того, що лідери партій підтримали один одного, пояснила, що їх партії мають схожі ідеології і зараз саме час реалізовувати їх разом.

"І партія "Пропозиція", і партія "Бджола" – це дві партії місцевого самоврядування. І зовсім не важливо, якого кольору ваші прапори. Нам важливо, щоб територіальні громади розвивалися і росли. Я неодноразово заявляла про те, що центральна влада не чує місцеве самоврядування, а нам тут жити і нам на місцях видніше, яку дорогу відремонтувати і який ліхтар засвітити ", - сказала Валерія Гаркуша.