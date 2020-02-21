Міський голова Дніпра Борис Філатов зробив невтішний прогноз щодо фінансового стану Міністерства охорони здоров'я України в найближчому майбутньому.

Мер зазначив, що субвенції на охорону здоров'я в державному бюджеті закладено тільки на перший квартал 2020 року. На своїй сторінці в Facebook він звернувся до глави МОЗ Зоряни Скалецької з нагадуванням, що до завершення карантину гроші на медицину по всій країні будуть витрачені.

Мер Дніпра передрік МОЗ розорення Колаж

"Нагадую міністру охорони здоров'я, яка закрилася на два тижні на обсервацію в Нових Санжарах, що до того моменту, як вона звідти вийде, якраз закінчаться гроші у ВСІЄЇ охорони здоров'я в країні. Не забувайте, що ви заклали в держбюджеті субвенцію на охорону здоров'я тільки на перший квартал 2020 року. І все. В кінці минулого року я і інші мери кричали про це криком на Кабміні. Але ви ж самі розумні, чуєте тільки голоси у себе в голові. і від цього п*здеця ви не сховаєтеся навіть на карантин", – заявив Філатов.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що міський голова Дніпра Борис Філатов прокоментував ситуацію з поверненням українців з Уханя. Мер заступився за народ і звинуватив у всьому українську владу.

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