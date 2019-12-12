Медицину треба міряти не в койко-місцях, а в наданих пацієнтам послугах – радник прем'єра Юрій Голик

З 2020 року медична система буде працювати за новими правилами. Замість субвенцій з бюджету на порожні койко-місця лікарі і медичні заклади будуть отримувати кошти за реально надані послуги пацієнтам, а лікарні зможуть самостійно розпоряджатися ресурсами.

Про це в інтерв'ю українським ЗМІ розповів радник прем'єр-міністра Юрій Голтк.

"Медицину весь час міряли в грошах. Субвенції з держбюджету, умовно, 2 млрд грн. Ця субвенція вважалася в залежності від койко-місць. Якщо ви зайдете в будь-яку лікарню вночі, то ви побачите, що в табелі ці місця будуть заповнені, а в реальності там пацієнтів не буде. Це дика неефективність використання коштів", - пояснює Голик.

Юрій Голик Гордон

При таких умовах жоден головлікар не зацікавлений у розвитку лікарні. Його офіційний дохід не прив'язаний до результатів праці. У той же час у всьому світі діє принцип "гроші ходять за пацієнтом". Саме такий буде нова система медобслуговування в країні.

"Це означає, що з 1 квітня Національна служба здоров'я, яка вже створена, вводить принцип - гроші будуть ходити не через субвенцію, а вони будуть ходити через Службу, яка укладає договори з кожною лікарнею. У свою чергу, кожна лікарня укладає договори зі своїми пацієнтами", - розповів радник прем'єра.

При такій системі є затверджений державою список безкоштовних і платних послуг.

"Кожна лікарня зацікавлена в тому, щоб надати таких послуг як можна більше. Послуг, а не ліжко-місць! Умовно, кожен лікар зацікавлений в тому, щоб закрити договір з пацієнтом і отримати від Служби гроші за надані послуги", - уточнює Голик.

Ще одним нововведенням стане автономність лікарень. Вони зможуть розпоряджатися надлишками засобів і використовувати їх на те, що дійсно необхідно – термоізоляцію будинку, підвищення енергоефективності, купівлю обладнання, будівництво нових корпусів.

Нова система медобслуговування буде запущена вже з квітня 2020 року. За словами Голіка, будь-яка реформа – це неминучі складності. "Але те, що потім вона призводить до позитивних результатів – це безсумнівно", - переконаний радник прем'єр-міністра.

Раніше Юрій Голік повідомляв, що з 2020 року ремонт і будівництво доріг в Україні контролюватимуть незалежні міжнародні компанії. Першим подібним проектом стане траса H-08 Бориспіль – Дніпро – Запоріжжя - Маріуполь.

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