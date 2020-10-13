Марина Саранча: 'Обираючи 'Пропозицію', ви голосуєте за комфорт свого будинку і міста'

Партія "Пропозиція" в Кам'янському включила до своєї програми необхідність проведення капітальних ремонтів житлових будинків. У команди міста є чіткий план і розуміння, як це зробити, використовуючи можливості міського бюджету.

Кандидат в депутати Кам'янської міськради від партії "Пропозиція", активний депутат поточного скликання Марина Саранча розповіла про ряд актуальних проблем, які потрібно вирішувати в багатоповерхівках лівого берега вже сьогодні.

"Житловий фонд мого рідного лівого берега старіє, отже, в будинках все більше проявляються серйозні проблеми. Серед основних з них можна назвати прийшли в непридатність покрівлі, комунікації водопостачання / водовідведення, опалення, зливові відводи з дахів. Крім того, в більшості будинків залишається актуальною заміна вікон сходових майданчиків на сучасні металопластикові. За останній рік в лівобережних будинках така заміна виконана в чотирьох під'їздах, але тут важливо відзначити, що депутатом поточного скликання я є трохи більше півроку. Але початок вже покладено! Настав час вирішувати цю задачу комплексно", – говорить кандидат в депутати від партії "Пропозиція".

Марина Саранча впевнена, що будь-які ремонти житлового фонду важливо проводити професійно і послідовно. Зробивши щось одне, але при цьому забувши про інше, можна викинути бюджетні гроші. Таких прикладів в нашому місті сьогодні безліч.

"Я наполягаю, що приступати, наприклад, до ремонту під'їздів, необхідно тільки після ремонту дахів та заміни вікон, інакше весь ремонт протримається лише до першої зливи, так як потоки дощової води змиють не тільки побілку на стінах, але і знищать фарбування. При будь-яких подібних роботах важлива логічна послідовність дій і професійний підхід, інакше ми витрачаємо гроші даремно", – зазначає Марина Саранча.

Депутат також акцентує увагу на зношеності комунікацій, через які містяни отримують жахливої якості воду, а конструкції житлових будинків руйнуються.

"Сьогодні через старі іржаві труби значно погіршується якість води, яка в кінцевому рахунку потрапляє до нас в квартири. Тоді за що ми платимо гроші?! За технічну воду як за питну? Місцеве самоврядування зобов'язане гарантувати якість води, яку отримують мешканці. Підприємство "Міськводоканал" – хоч обласного підпорядкування, хоч міського – воно комунальне. Крім того, регулярні пориви труб в підвалах будинків руйнують фундамент будівель. Усе взаємопов'язано, і вирішувати ці проблеми необхідно комплексно і поетапно", – переконана кандидат.

Марина Саранча знає, що в нинішній непростій економічній ситуації перекладати капітальні ремонти житлових будинків на людей просто неможливо, та й взагалі злочинно. Для їх проведення необхідно задіяти відповідні програми і можливості бюджетів:

"Я категорично проти того, щоб подібні ремонти перекладалися на плечі жителів лівого берега. Ці витрати повинні і можуть фінансуватися з бюджету міста та області. Ми платимо податки і маємо право на гідне життя в наших будинках. І неважливо, хто обслуговує будинки – приватний управитель, комунальне підприємство, ОСББ або ЖБК. Підхід до ремонтів повинен бути справедливим. Зазначу, що я перерахувала далеко не всі проблеми, що накопичилися в наших будинках за довгий час. Саме тому ми з колегами з партії "Пропозиція" створили програму, яку плануємо послідовно втілити в життя. Пам'ятайте: вибираючи "Пропозіцію", ви голосуєте за комфорт свого будинку і міста", – підкреслила кандидат в депутати Кам'янської міськради.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що лідери партії "Пропозиція" Борис Філатов і Валентин Резніченко зустрілися з кам'янчанами.