Люди 'Пропозиції': Олег Волощенко

Партія "Пропозиція" в Кам'янському об'єднала не лише фахівців у сферах місцевого самоврядування, медицини, освіти та ЖКГ. Важливою частиною команди є представники культури.

Кам'янчанин Олег Волощенко, який зіграв у фільмі "Тарас. Повернення", що нещодавно вийшов не великі екрани, також приєднався до команди "Пропозиції". 25 вересня разом з колегами по цеху він презентував картину на батьківщині і розповів, чому зважився різко змінити рід діяльності і піти в політику.

"Я можу багато розповідати, що сьогодні відбувається в кінематографі, театральному середовищі, в культурі в цілому. Якби не певні зусилля деяких людей, багато театрів в Україні і в місті, зокрема, вже були б закриті. А деякі кінопродакшени в Україні просто вже не запустяться. Якщо всі думають, що культура - це щось другорядне, то вони помиляються. Культура - це основа, на яку нанизується все інше. Цінності людини не в тому, скільки він ковбаси з'їсть протягом життя, а в тому, що вона дала цьому світові, що вона в ньому справила, створила і залишила. Там, де культура на другому місці, доведеться вишукувати гроші на охорону здоров'я, тому що люди без культури хворіють. Все, що ми робимо, - це еквівалент культури. Є така фраза: "талановита людина талановита в усьому", тому я думаю, що зможу свої досвід, знання і професіоналізм перевести в іншу сферу діяльності. Просто сидіти і займатися срачем у соцмережах - я цього ніколи не робив і не буду робити. І мовчки спостерігати за цим апофеозом абсурду і нахабства не стану. Просто йди і роби! Усе. Це моя позиція", - сказав Олег Волощенко.

Своїми думками про роль культурної сфери поділилася і голова партії "Пропозиція" в Кам'янському, кандидат в депутати облради Валерія Гаркуша.

"Коли через Covid-19 в країні почався карантин, а бюджетні сфери почали тріщати по швах, ми з вами побачили чітко: перші, хто постраждав, - це культура і мистецтво. Саме ці сфери центральна влада порахувала чимось другорядним, не потрібним суспільству. Ніхто не розбирався, не шукав шляхів виходу з ситуації, що склалася, і всі ми пам'ятаємо, до якого ефекту бомби, що розірвалася, це призвело. Для того, щоб повністю розвивати нашу країну, наші міста, територіальні громади, ми повинні звертати увагу і на сферу культури. Олег Волощенко є заслуженим артистом України, він наш земляк і гордість Кам'янського. Подивіться, як кожне місто, кожна країна пишаються своїми громадянами: спортсменами, вченими, діячами культури. Кам'янське, наприклад, досі носиться з Брежнєвим, тому що для міста він - знакова особистість. Ми ставимо Назарбаєву бюст, тому що він навчався тут. І я вважаю, що Олег Волощенко теж знакова для нашого міста людина. Наш театр прекрасний, його постановки прекрасні, і особливо приємно, що такі талановиті люди, як Олег, сьогодні в нашій команді. Культура для міста має велике значення. Від неї залежить все інше, тому сьогодні люди "Пропозиції" - це не тільки професіонали в житлово-комунальному господарстві, не тільки фахівці місцевого самоврядування, це ще й люди культури. І це правильно!"- наголосила кандидат у депутати обласної ради.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що ряди партії "Пропозиція" в Кам'янському поповнив Геннадій Максютенко.