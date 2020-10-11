Лідери партії "Пропозиція" Борис Філатов і Валентин Резніченко зустрілися з кам'янчанами

У суботу, 10 жовтня, Кам'янське відвідали лідери партії "Пропозиція" Борис Філатов і Валентин Резніченко.

Жителі міста змогли побачити команду в повному складі: кандидатів, які йдуть до міської ради під №14, і кандидатів в обласну раду, які балотуватимуться під №3.

Борис Філатов і Валентин Резніченко відповіли на найбільш актуальні та наболілі запитання, а також закликали кам'янчан підтримати партію місцевого самоврядування "Пропозиція" на виборах до місцевих рад 25 жовтня. Саме від результатів цього голосування багато в чому залежить майбутнє країни.

Мер Дніпра був змушений виступати в захисних окулярах, тому що днями на одній із зустрічей на нього було скоєно напад із використанням нашатирного спирту. Так сьогодні конкуренти реагують на щораз більшк популярність партії "Пропозиція". На щастя, у Кам'янському зустріч пройшла спокійно.

"Здрастуйте, дорогі земляки! Сьогодні я виступаю в окулярах не тому, що погано бачу вас, а щоб просто залишитися з очима. Якщо ви стежите за виборчим процесом, то бачите, наскільки нинішня кампанія брудна. Сволота, які висмоктували соки з наших міст, прихвосні Коломойського і вся ця падаль бісяться від безсилля. Мені шкода свої очі, і я хочу побачити той день, коли зелена падаль буде бігти з нашої країни", – звернувся до кам'янчан Борис Філатов.

Лідер партії "Пропозиція" розповів про свій візит до Кам'янського:

"Чому я приїхав до вас в місто? Ситуація дуже проста. Сьогодні я тут не як мер обласного центру, не як лідер загальнонаціональної партії "Пропозиція", яка об'єднала місцеве самоврядування по всій країні. Я приїхав як ваш земляк. Приїхав попросити про допомогу. Допомога дуже проста: будь ласка, підіть 25 числа і проголосуйте за партію місцевого самоврядування. Я дружу і підтримую свого колегу Андрія Білоусова. У нас немає в Кам'янському іншого мера, крім Білоусова. Це наш кандидат! Тому у нас дуже велике прохання: підтримайте нашу команду до міськради і, найголовніше, до обласної ради – ту команду, яку очолює Валентин Резніченко. Валик – мій дуже близький друг. У нас з ним були різні відносини, але він найефективніший губернатор за всю історію існування незалежної України. Він дуже багато зробив як для Дніпра, так і для Кам'янського. І дуже важливо, щоб і Дніпро, і Кам'янське були представлені в обласній раді належним чином. Я б дуже не хотів, щоб там нами командували або "зелені", або криворізькі з павлоградськими. Тому дуже велике прохання: давайте об'єднаємо зусилля! Наша партія – "Пропозиція", наш мер – Бєлоусов, наших кандидатів до облради веде Валентин Резніченко. А хто проголосує за майбутнє Коломойського – буде моїм особистим ворогом", – підкреслив Борис Філатов.

Валентин Резніченко зазначає, що головним пріоритетом команди ДніпроОДА завжди був результат.

"Я пам'ятаю 2015-й рік, коли тут, на мою думку, був зарослий пустир. Може, формально це і називалося парком, але таким це місце не було. А потім тут з'явився справжній парк, слідом за ним – стадіон "Надія", потім спортклуб "Прометей", яким сьогодні може пишатися Кам'янське і вся Дніпропетровська область. ми мало показували ці досягнення по телевізору. Чи не віщали з екранів і бордів, що це зробили ми. Ми не обіцяли вам нічого заздалегідь і просто робили свою справу. А тепер я вас дуже прошу: підтримайте нас. Сьогодні українська політика - це бруд і спроби якомога голосніше перекричати один одного. Я ж вам обіцяю, що ми будемо мовчки і спокійно робити свою справу. Я дуже поважаю Андрія Білоусова, з яким ми дуже багато зробили тут і, сподіваюся, ще багато зробимо. Підтримайте нас – №3 – в облраду і №14 – в міську. І я впевнений, що у нас в Кам'янському з'явиться стільки ж, а може, і більше проектів, якими ми будемо разом з вами пишатися ", – закликав Валентин Резніченко.

Лідер партії "Пропозиція" в Кам'янському, кандидатка в депутати облради Валерія Гаркуша впевнена, що кам'янчани підтримають партію "Пропозиція". Адже всі, хто ввійшов до складу партії місцевого самоврядування, – знайомі містянам люди. Передусім – своїми справами.

"Люди "Пропозиції" в Кам'янському – це ваші сусіди, це люди, які живуть в одних з вами будинках. Вони знають ваші проблеми, і найголовніше – зможуть їх вирішити. Повірте нам, тому що ми знаємо, що робимо. Ми – місцева партія, і тільки з вашою підтримкою у нас все вийде. Я пропрацювала в місцевому самоврядуванні багато років і, як ніхто інший, знаю, наскільки важливо, щоб воно було сильним. Досить зверху диктувати нам, що робити! Ми повинні самі вирішувати, яку дорогу відремонтувати, які вулиці і двори висвітлити, які об'єкти нам будувати. Партія "Пропозиція" дає відповіді на всі питання, які я сама собі задавала, працюючи в місцевому самоврядуванні. Сьогодні я бачу, що ми – сила, з якою вже вважається Київ. Місцеві жителі підтримують нас, тому що нас знають. Подивися на всіх – вибирай "Пропозіцію", – закликала Валерія Гаркуша.

Говорить кандидатка в депутати обласної ради Ірина Кучер:

"Я живу в цьому місті, і не збираюся нікуди виїжджати. Я хочу, щоб Кам'янське розвивалося і ставало комфортним, сучасним містом. Багато хто знає мою роботу в соціальному напрямку. Цю сферу, нарівні з екологією, я збираюся відстоювати як депутат обласної ради".

До кам'янчан звернулася кандидатка в депутати міської ради Олена Демішева:

"Ми завжди були з вами поруч, так це буде і в майбутньому. Сьогодні, завдяки децентралізації і більшим можливостям місцевих бюджетів, в нашому місті реалізовано чимало хороших речей. Кам'янське вже виглядає більш упорядкованим, все це не можна зупиняти. Ми повинні продовжити розпочате, і обов'язково зробимо це з вашою підтримкою".

Кам'янчани поділилися враженнями від зустрічі з лідерами і кандидатами партії "Пропозиція":

Денис Анохін:

"Я буду голосувати тільки за "Пропозіцію", тому що вони – жителі нашого міста. Це люди нашого оточення, які знають, де вони живуть і що дійсно потрібно Кам'янському. Хоч партія і нова, але увійшли до неї люди всім відомі. Вони професіонали , люди справи, тому закликаю всіх їх підтримати. Хлопці, все дуже просто: це – наше місто, це – наші люди, а кам'янчани голосують за своїх".

Любов Шеремет:

"Я буду підтримувати тільки цю партію на виборах, тому що мені вона дуже цікава. Я сподіваюся, що у нас партія "Пропозиція" буде працювати конкретно для людей. Якщо звертається людина, вони будуть відповідати. Обраний депутат буде виходити до людей і спілкуватися з ними, а не ставити замість себе заступників або помічників. Я відчуваю, що "Пропозиція" – це партія справжніх людей, які дійсно будуть відстоювати наші інтереси".

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що партія "Пропозиція" в Кам'янському організувала тренінг для молоді.