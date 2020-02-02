"Купи собі мізки!" Заступник мера Дніпра відповів нардепу, який радив продати собаку заради комуналки

Заступник мера Дніпра Михайло Лисенко прокоментував слова народного депутата Євгена Брагаря, який радив пенсіонерці продати собаку, щоб заплатити за комунальні послуги.

Михайло Лисенко зробив припущення про те, що можуть говорити депутати місцевих рад, якщо такі висловлювання дозволяють собі представники парламенту. Відповідний відеоролик він опублікував на своїй сторінці в Facebook.

"Якщо депутати Верховної Ради дозволяють собі таке, страшно уявити, що можуть порадити місцеві: продати нирку, щоб зробити розмітку на дорозі, чи зняти золоту коронку, щоб спиляти дерева у дворі?" – риторично запитав він.

Крім цього, Михайло Лисенко порадив Євгену Брагарю придбати яловичі мізки в мережі АТБ.

"Шановному Євгену Брагарю я раджу сходити в магазин АТБ і купити собі мізки яловичі. Там зараз на них знижка", – сказав заступник мера.

Михаїли Лисенко Gazeta.ua

Раніше OBOZREVATEL писав, що народний депутат від партії "Слуга народу" Євген Брагар у ефірі телеканалу "112 Україна" порадив пенсіонерці, яка телефонувала в студію, продати собаку, якщо вона елітної породи, задля оплати комунальних платежів. Потім він намагався виправдатися тим, що він новачок у політиці й не має досвіду спілкування з масами.

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