Краснова розкритикували за пропозиції щодо розвитку медицини в місті

Під час візиту до Дніпра міністра охорони здоров'я Максима Степанова кандидат у мери міста Загід Краснов на одній із планових зустрічей міністра з медичними працівниками виступив зі своїми ініціативами щодо розподілу місцевого бюджету.

Як пише видання "Наше місто", міністр охорони здоров'я Максим Степанов відвідав Дніпро у вівторок, 10 листопада. На його зустрічі з медпрацівниками був присутній і Загід Краснов.

Кандидат у мери Дніпра від "Громадської сили" озвучив міністру свої плани і пропозиції з розвитку медицини в місті. Зокрема, Загід Краснов запропонував із грошей міста і області оплатити ті витрати, які має покривати держава.

Крім того, замість парків, скверів і заходів із благоустрою міста, Краснов пропонує витратити гроші дніпрян на статті, які повинні були фінансуватися Національною службою здоров'я України.

Краснов до того ж запропонував містянам самим платити за медичну страхівку.