Краснов запропонував звільнити ТРЦ, нічні клуби й розважальні заклади від земельного податку

У Дніпрі політик із кримінальним минулим Загід Краснов заявив, що власників великих торговельних центрів, ресторанів і нічних клубів потрібно звільнити від земельного податку.

Про це написало місцеве видання "Наше місто", зазначивши, що сам Краснов є власником нічного клубу.

Податок за користування міською землею, який платять всі підприємства і організації - один із ключових джерел наповнення бюджету Дніпра. За ці кошти ведуться ремонти доріг, шкіл, садочків, лікарень, а також виконуються багато інших робіт з благоустрою в місті. По суті, пише видання, Краснов пропонує урізати ремонти в школах, садках і лікарнях, і за рахунок цього підтримати власників великих торговельних комплексів і розважальних закладів.

Відомо, сам політик є власником нічного клубу і, за даними з достовірних джерел, пов'язаний ще з цілою низкою розважальних закладів в місті, багато хто з яких мають вкрай неоднозначну репутацію. Як вважають оглядачі, в реченні Краснова очевидний і персональний інтерес, і інтереси його покровителів з дніпровської мафії, котра має в місті чимало великих об'єктів торговельної та розважальної сфери.