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31 жовтня • оновлено в 12:23
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"Країна-шапіто!" Філатов вказав на небезпеку для України в секс-скандалі з Яременком

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Мер Дніпра Борис Філатов висловив упевненість, що скандал навколо листування народного депутата Богдана Яременка про отримання секс-послуг може негативно позначитися на іміджі України.

Також, на його думку, подібні інциденти можуть насправді виявитися спланованими операціями іноземних спецслужб. Про це мер написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

"Країна-шапіто!" Філатов вказав на небезпеку для України в секс-скандалі з Яременком

"Ви розумієте, як ми тепер виглядаємо в світових столицях? Навіть не папуасами, а просто якоюсь країною-шапіто. Я взагалі не здивуюся, що вся ця класична історія "повії, фото, пранкери" виявиться за підсумком операцією спецслужб сусідньої держави", – сказано в повідомленні.

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Філатов окремо підкреслив, що вагу скандальній ситуації додає те, що Яременко очолює комітет з питань зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва.

Він переконаний, що своїми діями нинішні політики руйнують принципи та механізми державного управління і підміняють реальні рішення яскравою телекартинкою.

"Як кожен Божий день вони продукують скандали. Підміняти складні управлінські рішення телекартинкою, пропагандою і брехнею. Плодять в геометричній прогресії ворогів серед тих, хто їм, навпаки, пропонує допомогу і щиро простягає руку!" – обурюється мер.

Філатов також висловив упевненість в появі нових скандалів, але пообіцяв більше їх не коментувати.

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Раніше OBOZREVATEL писав, що народний депутат від "Слуги народу" Богдан Яременко зізнався в автентичності листування про отримання секс-послуг. Подробиці інциденту він розкрив пранкеру "Джокеру", який листувався з ним, прикидаючись генпрокурором Русланом Рябошапкою.

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Тема
Секс-скандали в Верховній Раді України
Місце
Україна Дніпро
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филипп филипыч
филипп филипыч
а как он подловился на псевдорябошапку это ваще угар))
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