Корбан заявив про обшуки у нього вдома і в офісах

У Дніпрі правоохоронці проводять обшуки в будинку бізнесмена Геннадія Корбана, а також в офісах його компаній.

Як повідомив "Стране" сам Корбан, до нього приїхали співробітники податкової служби та СБУ.

"З чим і якими документами, я так і не зрозумів. Вони вже два місяці сидять у Дніпрі. Обшуки щодо міськради, щодо моїх бізнес-партнерів, щодо всіх пов'язаних і непов'язаних осіб. Дежавю", – розповів він.

За словами Корбана, як тільки він починає займатися політпроєктами, з'являються правоохоронці в масках.

Корбан є близьким соратником мера Дніпра Філатова, який разом з іншими мерами створив партію "Пропозиція".

Як повідомляв OBOZREVATEL, 31 жовтня 2015 року в Дніпрі співробітники "Альфи" на бронеавтомобілі "Кугуар" оточили квартали, де жив Геннадій Корбан. Його затримали і доправили до Києва.

15 березня 2016 року Корбана відпустили під домашній арешт.

На початку липня 2019 року Геннадій Корбан виграв в ЄСПЛ справу проти України. Суд визнав порушення прав політика, зокрема його участь у затяжному нічному засіданні суду після перенесеної операції.