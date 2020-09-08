У Києві відбувся VI З'їзд партії "Пропозиція". У ньому взяли участь і делегати від Кам'янського: Валерія Гаркуша, Дмитро Маханько і Марина Саранча.

На форумі були затверджені програма партії, її Маніфест, а також прийнято впевнене рішення – "Пропозиція" йде на вибори до місцевих рад, які відбудуться 25 жовтня.

Мер Дніпра Борис Філатов поділився ще однією важливою для Дніпропетровської області інформацією. Ексгубернатор Дніпропетровщини Валентин Резніченко вступив до лав політичної партії "Пропозиція", ставши першим номером списку до обласної ради.

Команда партії "Пропозиція" зростає з кожним днем

Голова політичної партії "Пропозиція" в Кам'янському Валерія Гаркуша ділиться враженнями про зустріч з колегами і рішення Валентина Резніченко:

"Найефективніший за час незалежності України губернатор Дніпропетровщини прийняв рішення приєднатися до партії" Пропозиція ". І вже це говорить багато про що. Саме завдяки Валентину Резніченку Кам'янське сьогодні має реконструйований центральний парк, сучасний дитячий садок в Романковому, приголомшливий стадіон "Надія", оновлений спортивний комплекс "Прометей" і багато іншого. Така підтримка від області за минулі п'ять років – яскравий приклад децентралізації, що наочно демонструє повернення податків і втілення цих коштів в будівництві нових інфраструктурних об'єктів", – говорить Валерія Валеріївна.

Валерія Гаркуша вірить в успіх партії місцевого самоврядування і перемогу "Пропозиції" на прийдешніх виборах:

"Мої власні враження від з'їзду: я в захваті! Бути поруч з однодумцями і відчувати, що тебе чують, розуміють з півслова - безцінно. Сьогодні безліч проблем міст по всій Україні, по суті, однакові. Не тільки Кам'янське стикається з труднощами. Я неодноразово говорила і в публічному полі, і особисто депутатам Верховної Ради, що відсутність вертикальної комунікації – величезна проблема. Міста не чують на київському олімпі. З ними не радяться з приводу територіального поділу, не дослухаються до проблем, які можна вирішити тільки на державному рівні. Але після такої конструктивної зустрічі однодумців я відчула, що зміни можливі. Таку силу вже неможливо ігнорувати, не можна не помітити, не вийде приховати. Сьогодні до партії "Пропозиція" приєднуються все більше людей. Я вірю, що з такою командою місцеве самоврядування буде зміцнюватися, а чим сильніше міста, селища і села, тим міцніше Україна. У нас немає одного лідера, царя, вождя... Є діалог, конструктив, професіоналізм, розум. Це той формат, який до цих пір ніхто не будував, про нього тільки говорили, а ось виявилося - можливо. Натхненна, заряджена позитивом, пишаюся новими знайомими. Як ніколи вірю в успіх, успіх "Пропозиції". В успіх України", – підкреслила Валерія Гаркуша.

Команда партії "Пропозиція" зростає з кожним днем

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що міські голови, які входять до складу політичної партії "Пропозиція", мають найвищі показники виконаних обіцянок.

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