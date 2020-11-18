Керівник штабу "ЄС" у Дніпрі закликав проголосувати за Філатова в другому турі

Керівник передвиборчого штабу "Європейської солідарності" в Дніпропетровській області Максим Курячий записав відеозвернення до земляків із закликом підтримати на виборах мера Дніпра кандидатуру Бориса Філатова.

Запис було опубліковано в Youtube телеканалу "Дніпро TV". Курячий зазначив, що завжди виступав за консолідацію демократичних сил для зміцнення європейського вектора розвитку нашої країни (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця новини).

"Багато людей мене зараз запитують про те, за кого я голосуватиму 22 листопада у другому турі виборів міського голови. Відповім. Я голосуватиму за нашого мера Бориса Філатова. Голосувати тому, що він свій, дніпровський. І не за пропискою, а за характером, духом і силою волі", – наголосив політик.

Він оцінив той внесок, який зробив чинний глава міста для жителів мегаполісу.

"Голосуватиму за Філатова тому, що він зробив для міста більше, ніж усі його попередні керівники за майже тридцять років. Голосуватиму за Філатова тому, що він будує європейське Дніпро, в якому нам усім жити", – заявив Максим Курячий.

Нагадаємо, що за результатами голосування в Дніпровській міській раді партія "ЄС" буде представлена сімома депутатами. Кожному з них належить працювати в тісній співпраці з майбутнім керівником міста.

"Філатов гідний нашої підтримки і довіри", – наголосив Курячий.