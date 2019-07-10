Кандидат в народні депутати з Дніпра Володимир Панченко відмовився брати участь в виборах до Верховної Ради.
Він подякував усім за підтримку. Про це Панченко повідомив в своєму відеозверненні на YouTube-каналі (щоб подивитися відео, доскролльте до кінця сторінки).
Відзначимо, що депутат балотувався по 24-му округу (Самарський та Індустріальний райони) як самовисуванець.
Довідка:
Володимир Панченко - депутат Дніпровської міської ради від партії "УКРОП", також він є директором комунального підприємства "Агентство розвитку Дніпра".
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