Кабмін звільнить голову Дніпропетровської ОДА Бондаренка і поверне Резніченка.

Кабінет міністрів України запропонував звільнити Олександра Бондаренка з посади голови Дніпропетровської обласної адміністрації.

Замість нього уряд хоче призначити колишнього керівника області Валентина Резніченка. Про це OBOZREVATEL стало відомо з переліку кадрових питань, внесених на розгляд Кабміну 9 грудня.

У документі уточнюється, що Бондаренка звільнять за угодою сторін.

Нагадаємо, що Кабмін 13 вересня 2019 року призначив нового главу Дніпропетровської обласної державної адміністрації Олександра Бондаренка. З 2015 до 2019 року цю посаду обіймав Валентин Резніченко.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, внаслідок провалу на місцевих виборах партії "Слуга народу" в рідній для президента Зеленського Дніпропетровській області, голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації Олександр Бондаренко може втратити роботу. Як і ще кілька його колег із різних областей України.