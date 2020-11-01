Ексмер Павлограда помер від коронавірусу

Від COVID-19 у суботу, 31 жовтня, помер 63-річний ексмер Павлограда Дніпропетровської області Іван Метелиця.

Про це 1 листопада повідомила пресслужба Павлоградської міської ради на офіційному сайті. Чиновники висловили рідним, близьким і всім, хто знав Івана Сергійовича, глибоке співчуття.

Відомо, що після зараження коронавірусом Метелиця перебував у Павлоградській лікарні інтенсивного лікування. Після погіршення стану здоров'я він був направлений санавіацією у Дніпро, в обласну лікарню імені Мечникова, пише міський портал 5632.com.ua.

Кілька днів чоловік перебував у штучній комі, медикам не вдалося його врятувати.

Ексмер Павлограда Іван Метелиця 5632.com.ua

Іван Метелиця народився 24 вересня 1957 року в м. Павлоград, закінчив школу №2. Трудову діяльність розпочав після закінчення Дніпропетровського металургійного інституту і служби в армії на Дніпропетровському заводі засобів механізації. З 1984 року працював на павлоградських підприємствах: Павлоградському механічному заводі, "Павлоградсільмаші", "Лівмаші" на керівних посадах.

Із 1990 року Метелиця був заступником голови Павлоградського міського виконавчого комітету, а з 1994 до 2006 і з 2010 до 2015 рр. – міським головою.

У 2015 році він був обраний депутатом Павлоградської міської ради.

"Він був цілеспрямованою людиною, відповідальним, талановитим керівником, вніс вагомий особистий внесок у соціально-економічний розвиток Павлограда. Його вміння брати на себе відповідальність сприяло вирішенню багатьох складних питань Павлоградської територіальної громади.

Іван Сергійович був небайдужою, чуйною людиною з активною життєвою позицією, підтримував талановиту молодь, з особливою повагою ставився до людей похилого віку, ветеранів", – йдеться у повідомленні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на ранок неділі, 1 листопада, в Україні офіційно підтверджено 395 440 випадків коронавірусної інфекції. З них 7959 – виявлено за минулу добу.