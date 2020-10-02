Ірина Чебанова: 'Ці люди плутають трамваї з тролейбусами. Кам'янське – з обласним центром. Їх не можна вибирати!'

Кандидат у депутати Кам'янської міськради від партії "Пропозиція" Ірина Чебанова закликає городян йти і голосувати на виборах до місцевих рад.

Ірина зазначає, що кам'янчани повинні об'єднатися в сильну громаду, інтереси якої будуть враховувати. Політик переконана, що необхідно звертати більше уваги на те, що відбувається навколо, не бути байдужими один до одного і до роботи органів місцевого самоврядування. Більше брати участь у житті рідного міста і контролювати рішення, прийняті місцевою владою.

"Ви сьогодні віталися з сусідом по сходовому майданчику? Ви знаєте, як його звати? Не здивуюся, якщо, проживши півжиття в багатоквартирному будинку, ви не знаєте прізвища сусідів через стінку. У людей тепер немає часу один для одного. Чи то життя стало бігти швидше, то ми не встигаємо за ним. Кожен захоплений своїми справами. ми перестали помічати недопалки в під'їздах, сміття у дворі, запах із підвалу. Не помічаємо чи не хочемо помічати? Якщо у сусіда на п'ятому поверсі потік дах – це не наша проблема, ми живемо на середньому поверсі. Якщо у дворі немає дитячого майданчика – це не наша печаль: свої-то діти вже виросли. Неефективне витрачання бюджетних коштів – а що ми можемо зробити?! Так і живемо, поки за нас приймають рішення. І це неправильно! Такий підхід потрібно кардинально міняти, тому сьогодні я в "Пропозиції", – говорить кандидат у депутати Кам'янської міськради.

На думку Ірини, байдужість породжує безкарність. І саме їй ми повинні сказати своє "НІ" на виборах до місцевих рад 25 жовтня. Кандидат у депутати зазначає, що прийшов час голосувати за професіоналів, і головне – за людей, яким не байдужі проблеми міста.

"Ми байдуже знову і знову вибираємо "фантики". Кольорові обгортки без наповнення. Голосуємо за людей з інших міст, яким, як би м'яко висловитися...на Кам'янське глибоко "все одно". Ці люди плутають трамваї з тролейбусами, Кам'янське – з обласним центром. Не знають, чим кам'янчани живуть і які у них проблеми. Тому я закликаю всіх, кому не байдуже наше місто, підтримати партію "Пропозиція" на виборах 25 жовтня. Ми – місцеві, і всіх нас ви, звичайно ж, знаєте. Пам'ятайте, що справжня влада завжди належить народу, а зовсім не тим, хто себе нею коронував. Не будьте байдужими, інакше вибір зроблять за вас!" – закликала Ірина Чебанова.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що партія "Пропозиція" представила свою передвиборчу програму в Кам'янському. Політики запропонували шляхи вирішення міських проблемних питань.