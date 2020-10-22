Інфекційну безпеку на всіх 425 виборчих дільницях Дніпра буде дотримано

22 жовтня у Дніпрі відбувся престур щодо моніторингу готовності дільничних виборчих комісій до проведення місцевих виборів в умовах карантину. Журналісти дізнавалися про виконання карантинних вимог та забезпечення спецзасобами на 7-ми виборчих дільницях. Так, у Дніпровському державному технікумі енергетичних та інформаційних технологій, де розташована дільниця № 121466 вже підготовлено залу для приймання виборців.

Певний досвід роботи в умовах карантину у нас все ж таки є. У коридорах вже розміщені інформаційні плакати, є рукомийники, мило, а також дезінфекційні засоби. У залі вже встановлено кабінки, одна з них призначена для тих людей, у яких буде виявлена підвищена температура. Нам залишилось нанести розмітку безпечної дистанції, і ми готові приймати виборців", – повідомила заступниця директора з навчальної роботи Валентина Бондаренко.

На цій дільниці вже у наявності 700 масок для виборців та членів виборчої комісії, 22 ємності з антисептиком для дезінфекції рук, а також дезінфекційні засоби для інших поверхонь та підлоги і безконтактний термометр.

"Дільниця повністю укомплектована необхідними спецзасобами та інформаційними матеріалами, пов’язаними із карантинними обмеженнями. Ми готові провести вибори згідно з чинним законодавством. На дільниці буде створено умови для обмеження кількості людей у приміщенні, соціальне дистанціювання. Буде обрано члена комісії, який регулюватиме рух та кількість виборців на ділянці. Якщо людина прийде без маски, ми її надамо. Якщо будуть такі, що відмовлятимуться вдягнути маску, то будемо звертатися до поліції по допомогу", - сказав голова дільничної виборчої комісії № 121466 Олександр Юраш.

У Придніпровському професійному ліцеї розташовано дільницю № 121464. Тут буде встановлено 6 кабінок для голосування, серед яких обов’язково одна призначатиметься для людей з підвищеною температурою.

"Підготовка до виборчого процесу проходить спокійно та злагоджено завдяки двом складовим: роботі органів місцевого самоврядування, які забезпечили нас необхідними засобами індивідуального захисту, а також дезінфекційними засобами, та самоорганізації наших працівників, які беруть участь у процесі. Я не бачу проблем та недоліків, які б могли вплинути на хід виборчого процесу",- сказав виконувач обов’язків директора Придніпровського професійного ліцею Андрій Коваленко.

За словами члена дільничної комісії № 121464 Сергія Смолявського, тут згідно списків налічується більше 2500 тисяч виборців. Вони мають проголосувати безпечно.

"На вході, на столах та біля кабінок ми поставимо санітайзери. У наявності в нас 2500 масок для тих, хто прийде на дільницю без них. Температурний скринінг проводитимуть двоє осіб. Під час голосування людей до зали пускатимуть "порційно". Так, щоб біля столів знаходилося не більше трьох виборців. Також у нас є стрічка, якою ми зробимо розмітку на підлозі для безпечного дистанціювання", - зазначив Сергій Смолявський.

У НВК № 12 знаходяться одразу дві дільниці: 121319 та 121320. Тут розмітку буде нанесено так, щоб уникнути зустрічного потоку виборців.

"Дільничні виборчі комісії в нас забезпечені всіма необхідними засобами індивідуального захисту. Буде облаштовано окремі кабінки для осіб з температурою вище 37 градусів. У наявності контейнери для використаних засобів індивідуального захисту. Під час виборчого процесу на вході проводитиметься температурний скринінг усіх відвідувачів. Крім того, у нас передбачено регулярне прибирання та провітрювання приміщення. Після завершення роботи виборчих комісій буде здійснено дезінфекцію нашого закладу", - доповіла директорка НВК № 12 ДМР Рита Руда.

За словами голови виборчої комісії №121320 Олександра Сафригіна, за списками тільки на цій ділянці налічується 2145 виборців.

"До виборчого процесу ми готові: від усіх необхідних документів, до дезінфекційних та засобів індивідуального захисту. У нас є інформаційні матеріали, маски, рукавички тощо", – сказав Олександр Сафригін.

Одразу три дільниці на трьох поверхах розміщено у середній загальноосвітній школі № 20. На кожну приходиться більш ніж 1500 виборців.

"Ми вже підготувалися до виборчого процесу. Перш за все, передбачено, що люди заходитимуть через центральні двері, а полишатимуть приміщення через два запасні виходи в різні боки. На вході проводитиметься температурний скринінг. На кожному поверсі розставлено санітайзери для дезінфекції рук. Нашими працівниками буде проводитися вологе прибирання приміщень кожні дві години та провітрювання кожні чотири години", - зауважила директорка школи № 20 Лариса Коваленко.

Голова виборчої комісії дільниці №121177 Олена Глущенко зазначила: "Ми отримали маски для виборців, а також по 4 маски для кожного члена комісії, 20 санітайзерів. У нас є урни для утилізації засобів індивідуального захисту. На вході буде стояти член комісії, який інформуватиме людей щодо правил дотримання карантину. Ми готові до безпечного проведення виборів".

Подібним чином інфекційна безпека буде дотримана на всіх 425 виборчих дільницях Дніпра. ДВК у повному обсязі мають необхідні спецзасоби та інформаційні матеріали у зв’язку із карантинними обмеженнями. Дільниці для голосування 25-го жовтня працюватимуть з 8.00 до 20.00. Голосуйте безпечно та відповідально!