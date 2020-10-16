Ігор Ільків: 'Якби не роки втрачених можливостей, Кам'янське могло б стати лідером'

Кандидат у депутати Кам'янської міськради від партії "Пропозиція" Ігор Ільков розповів про необхідність не тільки використовувати давно створене, але і постійно впроваджувати щось нове.

Ігор Ільків, творець ЄДС і "Інформаційних систем", відзначає, що зараз важливо встигати за світом IT, що стрімко змінюється.

"Чотири роки тому я був одним з тих, хто брав участь і керував створенням в нашому місті Єдиної диспетчерської служби. На той момент лише деякі обласні центри могли похвалитися таким сервісом. За рівнем і спектром оброблюваних звернень, координації з різними службами нашій ЄДС не було рівних. Це неодноразово підтверджували представники різних міст, які приїздили до Кам'янського за досвідом. Служба розвивалася і доросла до окремого комунального підприємства "Інформаційні системи". Вона розширилася, включивши додаткові сервісні опції і функціонал самостійного провайдера, який забезпечує Інтернетом держустанови і ЦНАП. Це було неймовірне відчуття – бути частиною команди, яка будує такий сервіс і розвиває наше місто", – розповідає Ігор Ільков.

Кандидат у депутати Кам'янської міськради зазначає, що планів розвитку ЄДС і КП "Інформаційні системи" свого часу було дуже багато. Вони є і зараз. Прогрес не стоїть на місці, тому за ним потрібно встигати. І головне – потрібно бути готовим конструктивно і професійно працювати. Кам'янське може стати лідером із впровадження нових інформаційних технологій.

"Із того часу вже минуло понад чотири роки. І я, на жаль, мушу зазначити, що нічого кардинально так і не змінилося. Інші міста та районні центри підхопили ідею ЄДС і пішли в розвитку цієї ідеї ще далі. Мобільні додатки, мобільні карти заявок, відстеження зміни статусів заявок онлайн, можливість подачі заявок фотографією з координатами і контактною особою, подача заявок через месенджери за допомогою електронних помічників-ботів і багато іншого – всього цього у нас немає. і це сумно", – констатує фахівець.

Ігор Ільков наводить як приклад масу інших так і не реалізованих можливостей:

"Розвиток системи камер "Безпечного міста" так і залишився на папері. А камери можуть відстежувати переміщення транспорту, який міг брати участь в ДТП або злочині. У місцях масового скупчення людей вони можуть відслідковувати особи, і це знову-таки безпека.

Розумні зупинки з інформаційними табло так і не стали по-справжньому "розумними". Інформаційні табло в сучасному світі – це не тільки інформація про час прибуття транспорту. Вони можуть повідомляти про аварійні і планові відключення, рівень забрудненості повітря (що дуже актуально для нашого міста). Більш того, за допомогою даного устаткування можна організувати загальноміську систему оповіщення при надзвичайних ситуаціях та цивільній обороні та багато іншого.

Комфорт жителів – це не тільки міський транспорт і лавочки у дворах. Це і "місто в смартфоні", яке, з одного боку, дає можливість швидко отримати будь-який сервіс тут і зараз, а з іншого – дає можливість контролювати роботу міських служб. Мені дуже хочеться бачити рідне Кам'янське містом, який стане одним із лідерів із розвитку нових інформаційних технологій, мобільних сервісів. Містом, який стане краще, комфортніше і зручніше для його жителів", – підкреслив кандидат в депутати Ігор Ільків.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що Андрій Бєлоусов, мер Кам'янського закликав підтримати кандидатів партії "Пропозиція" до обласної ради на виборах до місцевих рад 25 жовтня.