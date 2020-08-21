Голова партії "Пропозиція" в Кам'янському: "Житловий фонд Кам'янського занепадає"

За останні п'ять років в Кам'янському Дніпропетровської області жодного разу не проводили капітальний ремонт фасадів житлових будинків, через що місто буквально руйнується на очах.

Голова партії "Пропозиція" в Кам'янському Валерія Гаркуша не замовчує цю болючу для городян тему. Вона вважає, що вихід із ситуації є.

"Кам'янське може і повинно стати гарним сучасним містом. Просто потрібно правильно розставляти пріоритети, працювати на місто і його людей. Скільки ще витримають будинки? Усі ми розуміємо, що не дуже довго. Точкове латання протікаючих дахів, каналізаційних комунікацій, аварійних елементів фасадів – це лише тимчасовий захід, і він не може тривати вічно", – зазначає політик.

Так виглядають будинки в центрі Кам'янського сьогодні

Валерія Гаркуша впевнена, що у міста є всі ресурси для проведення більш комплексних робіт. Щоб втілити цей план у життя, потрібні тільки політична воля і команда професіоналів, з яких і складається партія "Пропозиція". Голова партії в Кам'янському впевнена, що реально провести капітальні ремонти фасадів виключно за рахунок залучення бюджетних коштів.

"Центральна частина міста забудовувалася в 50-х роках. По-своєму вона дуже красива. Є цікаві архітектурні рішення, красиві елементи на будинках. Усе це вже давно потребує капітального ремонту. Фасади будинків - це обличчя міста. І, що говорити, сьогодні воно виглядає просто жахливо! Балкони обсипаються, архітектурні елементи падають прямо на тротуари. Складність ситуації в тому, що ремонт фасаду виливається в капітальний ремонт будинку. Такі роботи неможливо витягнути за рахунок тарифу на квартирну плату. Їх потрібно робити за рахунок бюджетних коштів", – переконана Валерія Гаркуша.

Фасади будинків у жалюгідному стані

Політик зазначає, що комплексний ремонт фасадів житлових будинків в Кам'янському необхідно проводити одночасно з їх утепленням.

"Я впевнена, що капітальний ремонт фасадів потрібно проводити не тільки в старих будинках центральної частини міста. Якщо ми говоримо, наприклад, про Черемушки і лівобережні мікрорайонах, то утеплення фасаду – це теж капітальний ремонт, який вирішує відразу дві проблеми – енергоефективності та зовнішнього вигляду будинки. Я вважаю ремонт фасадів першочерговим завданням місцевої влади, що забезпечує комфорт і тепло в будинках городян. Це наша "Пропозиція", яку ми буде відстоювати в інтересах жителів Кам'янського", – сказала Валерія Гаркуша.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що представник партії "Пропозиція" в Кам'янському, депутат міськради Олена Демишева вважає, що місцеве самоврядування має враховувати потреби всіх соціальних груп.