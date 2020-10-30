Голова ДніпрОДА Олександр Бондаренко може залишитися без роботи за підсумками місцевих виборів

У результаті оглушливого провалу на місцевих виборах партії "Слуга народу" в рідній для президента Зеленського Дніпропетровській області, голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації Олександр Бондаренко може втратити роботу. Як і ще кілька його колег з різних областей України.

Хоча лідер партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що партія виграла вибори до облрад, очевидне зменшення кількості прихильників пропрезидентської партії. Наприклад, він навів дані по виборах до облрад Київської та Запорізької області, де "Слуга народу" набрали по 25-26%. Утім, якщо порівнювати з результатами парламентських виборів 2019 року, коли за СН проголосувало 43,16% виборців, ці результати виглядають сумно.

У рідній для Зеленського Дніпропетровській області ситуація ще гірша. Так, згідно з екзит-полом студії Савіка Шустера, в Дніпрі лідирує партія "Пропозиція" (28,33%), далі йдуть "Опозиційна платформа – За життя" (17,15%). "Слуга народу" займає лише третє місце з 15,21% підтримки. Це при тому, що 2019 року "Слуги народу" в Дніпрі отримали понад 51% голосів. На батьківщині Зеленського, в Кривому Розі, згідно з даними екзит-полу Громадської спілки "Фонд Інноваційних Проектів", діючий мер Юрій Вілкул набирає 51,8% голосів, а Дмитро Шевчик, кандидат від "Слуги народу", – 24,4%.

Причина поразки – непопулярні рішення центральних органів влади, а також помилки у висуванні кандидатів і веденні кампанії на місцях. У Дніпропетровській області куратором виборчої кампанії "Слуг народу" називали народного депутата Юрія Кісєля, заступника голови фракції і голову Комітету ВР з питань транспорту та інфраструктури. Сваритися з ним в офісі президента ніхто не захоче, та й важелів впливу на народного обранця у них особливих немає. Тому козлом відпущення може стати голова Дніпропетровської облдержадміністрації Олександр Бондаренко. Тим більше, що його робота практично непомітна в регіоні.

Про цю можливість пише телеграм-канал "Легітимний". Як повідомляють їхні джерела в Офісі президента, є цілий список глав регіонів, кандидатів на звільнення. Без голів ОДА найближчим часом можуть залишитися крім Днепропетропетровской Одеська, Миколаївська, Херсонська, Харківська, Сумська, Львівська, Тернопільська, Луганська і Донецька області.

"Як пояснило джерело, вибори ще не закінчені, результатів поки немає (рахунок ще не на табло), тому торги в Офісі Президента тривають, але "губернаторам" вже повідомили про їх "старий" стан. Це поки що попередній список. Після виборів кожного губернатора і "відповідального" викликатимуть в ОП і проводити з ними бесіди ", - пише телеграм-канал "Легітимний".

Новачкові, який сяде в крісло глави Дніпропетровської облдержадміністрації після Олександра Бондаренко, доведеться несолодко. Адже, судячи з результатів екзитполів, нинішній голова Дніпропетровської облради і перший номер в списку "Слуги народу" до облради Святослав Олійник, через низькі результати своєї партії і сварок з місцевими елітами, не зможе очолити нову облраду, а партія "Слуга народу" буде працювати в опозиції, слабо впливаючи на події в регіоні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Святослав Олійник скоро втратить крісло глави Дніпропетровської облради. Для нього неможлива коаліція з жодною політсилою.