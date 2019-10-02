Генерал СБУ пообіцяв стояти під Радою: в Дніпрі пройшов мітинг проти формули Штайнмайера

Увечері у вівторок, 1 жовтня, під стінами Головного управління СБУ в Дніпропетровській області активісти влаштували мітинг проти підписання "формули Штайнмайера". Мітингувальники планують зібратися знову.

Відео з місця події опублікувала представник мітингувальників Дарина Слуцковська на своїй сторінці в Facebook (щоб подивитися фото і відео, доскролльте до кінця сторінки).

Приводом для мітингу стала інформація про те, що Україна підписала в Мінську гучний план по Донбасу, а також заява президента Володимира Зеленського про узгодження формули.

У Дніпрі пройшов мітинг проти "формули Штайнмайера" Інформатор

"Ухвалення подібних рішень є не тільки зазіханням на територіальну цілісність і державний суверенітет України, а й прямим порушенням Конституції України. Оскільки підписання від імені України будь-яких міжнародних договорів, виконання яких має під собою зміну Законів України або прийняття нових Законів, можливо тільки шляхом їх ратифікації ", - сказала Слуцковська під час мітингу.

Мітингувальники в Дніпрі вимагали:

негайно опублікувати повний текст документа, підписаного Леонідом Кучмою на зустрічі тристоронньої контактної групи;

в разі підписання угоди на умовах Росії, відставки міністра закордонних справ України Вадима Пристайко та уповноваженого у тристоронній контактній групі Л. Кучми;

відкрити кримінальне провадження проти міністра закордонних справ України В. Пристайко та уповноваженого у тристоронній контактній групі Л. Кучми.

Представник мітингуючих Дарина Слуцковська Інформатор

До натовпу вийшов генерал СБУ Андрій Олійник та запевнив, що СБУ "не допустить зради". В іншому випадку він буде стояти разом з активістами під Верховною Радою.

"Я теж переживаю разом з вами. Я з ними разом працював, разом воював. У Службі безпеки ще немає тексту документа, який ви хочете побачити. Служба безпеки не допустить зради. Стоячи під фотографіями своїх побратимів, я обіцяю, що буду стояти з вами під Верховною Радою, якщо буде зрада ", - повідомив Олійник.

До активістів вийшов генерал СБУ Андрій Олійник Інформатор

У Дніпрі планується ще один мітинг "Ні капітуляції!" під стінами Дніпропетровської ОДА. Він пройде сьогодні, 2 жовтня, о 18:00. Про це заявив колишній народний депутат Андрій Денисенко на своїй сторінці в Facebook.

Мітинг пройшов під стінами СБУ в Дніпрі Інформатор

Як писав OBOZREVATEL :

Реалізація "плану Штайнмайєра" передбачає розведення сил і озброєння в зоні конфлікту, а також проведення виборів в ОРДЛО, після чого Кремль може вимагати особливого статусу для Донбасу.

18 вересня Россмо поширили інформацію про те, що Україна нібито відмовилася підписувати зобов'язання про виконання "формули Штайнмайера".

Міністр закордонних справ Вадим Пристайко заявив, що погодився на "формулу Штайнмайера" ще 2 вересня.

В Офісі президента України Володимира Зеленського на це відповіли, що нічого не знають про узгодження формули.

19 вересня в мережу злили нібито узгоджений текст "формули Штайнмайера", який нібито відмовилася підписувати Україна на мирних переговорах.

Також була озвучена позиція представника України в Мінську, другого президента Леоніда Кучми. Його прессекретар заявила, що Україна не має заперечень, якщо будуть виконані всі вимоги Мінська.

У Росії заявили, що Україна нібито дала усну згоду на підписання "формули Штайнмайера" щодо Донбасу.

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