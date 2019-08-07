Філатов зізнався "дєвачкам", що робить у секондах

Мер Дніпра Борис Філатов розповів про своє дивне захоплення. Він назвав його дівчачим.

Філатов скуповує на блошиних ринках старий одяг, взуття та головні убори. Про це мер розповів на своїй сторінці у Facebook (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

"У це неможливо повірити, але людина, яка матюкається у фейсбуці (і не тільки), також за чутками (о, Боже) навіть розпускає руки на недбайливих товаришів, цікавиться історією моди", — написав він.

Борис Філатов ТСН

Філатов уже декілька років вивчає тканини і вишивку на етнічному одязі. У нього зібралася колекція артефактів.

"Дружина все сміється:" Слухай, Борю, а ти, бува, не переспілкувався зі світовими дизайнерами? Ти там акуратніше будь))". Не переспілкувався. Залишаюся все тим же грубим бруталом і останнім матюкальником", — додав він.

Мер показав фото зі своєї колекції одягу і тканин.

Мер Дніпра назвав своє захоплення дівчачим Facebook Borys Filatov

Він купує одяг на блошиних ринках Facebook Borys Filatov

Борис Філатов показав колекцію артефактів Facebook Borys Filatov

Філатов вивчає вишивку Facebook Borys Filatov

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Філатов приїхав на Новий міст і сказав, що спокійно ставиться до перекриття.

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