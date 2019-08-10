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Філатов запустив торпеду і підірвав підводний човен. Відео

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Мер Дніпра Борис Філатов показав, як грає на своєму радянському ігровому автоматі "Торпедна атака".

Філатов шукає майстра, який його відремонтує. Про це він розповів на своїй сторінці в Instagram (щоб подивитися відео, доскролльте до кінця сторінки).

Філатов грає на автоматі

Філатов грає на автоматі

Мер опублікував відео, на якому грає в гру. Він зазначив, що потрапив в ціль з першого разу, бо довго тренувався.

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"Кожен маленький хлопчик, особливо в моєму віці, мріяв мати такий апарат, щоб грати безкоштовно. Бо раніше потрібно було грати за 15 копійок. Зараз я маю таку можливість", - сказав Філатов.

Він підкреслив, що шукає майстра, який зможе зробити іграшку автентичною.

"Зараз цей апарат перероблений, в ньому електронна начинка. Якщо хтось може підказати, де знайти майстра, який може зробити його повністю автентичним, я буду вдячний. Як він раніше був на транзисторах, резисторах", - додав Філатов.

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Борис Филатов грає в "Торпедну атаку"

Борис Филатов грає в "Торпедну атаку"

Скріншот з відео

Відзначимо, що "Торпедна атака" - це підлоговий ігровий автомат, який відображає торпедні атаки двох підводних човнів по рухомим морським надводних цілях. Все це супроводжується світловими і звуковими ефектами. Грати можна удвох або в одиночну гру.

Ігровий автомат

Ігровий автомат

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Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що на одному з букмекерських сайтів можна поставити на парі президента Володимира Зеленського та міського голови Дніпра Бориса Філатова. Подія "Хто виграє парі" розташована в розділі "Україна. Спеціальні пропозиції".

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Особа
Борис Філатов
Місце
Україна Дніпро
Теги
Дніпро Филатов вибух
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