Філатов запустив торпеду і підірвав підводний човен. Відео

Мер Дніпра Борис Філатов показав, як грає на своєму радянському ігровому автоматі "Торпедна атака".

Філатов шукає майстра, який його відремонтує. Про це він розповів на своїй сторінці в Instagram (щоб подивитися відео, доскролльте до кінця сторінки).

Філатов грає на автоматі

Мер опублікував відео, на якому грає в гру. Він зазначив, що потрапив в ціль з першого разу, бо довго тренувався.

"Кожен маленький хлопчик, особливо в моєму віці, мріяв мати такий апарат, щоб грати безкоштовно. Бо раніше потрібно було грати за 15 копійок. Зараз я маю таку можливість", - сказав Філатов.

Він підкреслив, що шукає майстра, який зможе зробити іграшку автентичною.

"Зараз цей апарат перероблений, в ньому електронна начинка. Якщо хтось може підказати, де знайти майстра, який може зробити його повністю автентичним, я буду вдячний. Як він раніше був на транзисторах, резисторах", - додав Філатов.

Борис Филатов грає в "Торпедну атаку" Скріншот з відео

Відзначимо, що "Торпедна атака" - це підлоговий ігровий автомат, який відображає торпедні атаки двох підводних човнів по рухомим морським надводних цілях. Все це супроводжується світловими і звуковими ефектами. Грати можна удвох або в одиночну гру.

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