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Філатов уклав ще одне парі

2.1т Читати матеріал російською

Борис Філатов побився об заклад з директором транспортного департаменту Дніпровської міської ради Ігорем Маковцевим.

Якщо той не наведе порядок в міських маршрутках до квітня 2020 року, то повинен буде звільнитися. Про це Філатов розповів в ефірі на 34 телеканалі.

"У нас зараз в моду пішли парі. Ви ж знаєте, ми з президентом уклали парі під звільнення. Можу зараз сказати, що тиждень тому на апаратній нараді я побився об заклад з директором Департаменту транспорту (Игорем Маковцевим - ред.). Або він наведе порядок до квітня місяця на ринку маршруток, або йому доведеться звільнитися ", - сказав мер.

Борис Філатов

Борис Філатов

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За словами мера, Маковцев не хоче сваритися з власниками автотранспортних підприємств.

"Йому подобається купувати тролейбуси, фарбувати трамваї, тягнути тролейбусні лінії, вести переговори з ЄБРР, а з "людоїдами , які володіють АТП, з усією "наволоччу", яка зробила картельну змову і намагається поставити на маршрут якусь гробовозку, він лаятися не хоче ", - зазначив Філатов.

Игорь Маковцев

Игорь Маковцев

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Борис Філатов побився об заклад з президентом Володимиром Зеленським.

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Особа
Борис Філатов
Місце
Україна Дніпро
Тег
Дніпро
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