Головна Новини
Мова Язык
Головна Блоги

/ Політика

Філатов розповів, як вирішується проблема громадського транспорту в Дніпрі

726 Читати матеріал російською

Мер Дніпра Борис Філатов під час робочої поїздки в Лондон домовився про отримання містом 50 тролейбусів.

Адже проблема громадського транспорту є вкрай гострим питанням для Дніпра. Про плани її вирішення міський голова розповів у другому випуску YouTube-проекту "Запитай Філатова" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Так, він поділився стратегією відновлення електротранспорту в місті, а також пояснив, чому, купуючи нові тролейбуси, трамваї і запускаючи нові маршрути, місту доводиться витрачати більше грошей.

Новини
Філатов поділився технологіями ремонту Центрального мосту у Дніпрі

Борис Філатов

Борис Філатов

Скріншот відео

Крім того, Філатов розповів, як вартість проїзду в різних містах може залежати від географічного розташування, і про те, чи можна вплинути на маршрутників.

"Я не з чуток знаю, в якому стані у нас громадський транспорт. Ми бачимо, що це просто труни, які їздять. Звичайно, хотілося б їх усіх прибрати, щоб у нас був в місті "Гіперлуп", який би возив всіх поза часом і простором. Але я не друкую гроші, я їх не дістаю і не роздаю. І коли починають розповідати: "Ось, він поїхав в Лондон, а що він там робив?!". Тільки всі забувають, що я поїхав до Лондона і привіз звідти 50 тролейбусів", – говорить Філатов.

Також він зізнався, що побився об заклад з одним з начальників департаменту транспорту: якщо він не наведе лад у сфері маршрутних перевезень до квітня, то йому доведеться піти на пониження.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Особа
Борис Філатов
Місце
Україна Дніпро
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
2
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel