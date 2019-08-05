Філатов розповів, як вирішується проблема громадського транспорту в Дніпрі

Мер Дніпра Борис Філатов під час робочої поїздки в Лондон домовився про отримання містом 50 тролейбусів.

Адже проблема громадського транспорту є вкрай гострим питанням для Дніпра. Про плани її вирішення міський голова розповів у другому випуску YouTube-проекту "Запитай Філатова" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Так, він поділився стратегією відновлення електротранспорту в місті, а також пояснив, чому, купуючи нові тролейбуси, трамваї і запускаючи нові маршрути, місту доводиться витрачати більше грошей.

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Борис Філатов Скріншот відео

Крім того, Філатов розповів, як вартість проїзду в різних містах може залежати від географічного розташування, і про те, чи можна вплинути на маршрутників.

"Я не з чуток знаю, в якому стані у нас громадський транспорт. Ми бачимо, що це просто труни, які їздять. Звичайно, хотілося б їх усіх прибрати, щоб у нас був в місті "Гіперлуп", який би возив всіх поза часом і простором. Але я не друкую гроші, я їх не дістаю і не роздаю. І коли починають розповідати: "Ось, він поїхав в Лондон, а що він там робив?!". Тільки всі забувають, що я поїхав до Лондона і привіз звідти 50 тролейбусів", – говорить Філатов.

Також він зізнався, що побився об заклад з одним з начальників департаменту транспорту: якщо він не наведе лад у сфері маршрутних перевезень до квітня, то йому доведеться піти на пониження.

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