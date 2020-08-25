Філатов розповів про тиск на Дніпро з боку "Слуги народу"

Мер Дніпра Борис Філатов заявив, що представники провладної партії "Слуга народу" намагаються саботувати усі позитивні зміни в місті.

Звернення до його жителів з цього приводу політик опублікував на особистій сторінці у Facebook. У ньому він також піддав жорсткій критиці нинішнє політичне керівництво України.

"Якщо ви думали, що у нинішньої влади є дно бездарності і цинізму, то ви помилялися.

Я не буду коментувати скандал з провалом затримання "вагнерівців", катастрофічне падіння економіки, розкрадання фонду боротьби з коронавірусом та інші речі галактичного масштабу. Розповім про наше, рідне, містечкове", – зазначив Філатов.

За словами мера, весь останній рік представники "Слуги народу" і вся їх силова вертикаль займалася в Дніпрі лише пошуком компромату на нього. Почалося все з гучної реконструкції мосту, через яку Філатов навіть уклав парі з президентом Володимиром Зеленським.

"Щодо реконструкції мосту мене викупали по вуха в лайні, нареєстрували купу кримінальних проваджень, дали команду в ДАБІ заборонити приймати міст в експлуатацію, але самі боягузливо побоялися зупинити автомобільний рух, розуміючи, що за це люди їх лінчують. За підсумком держконтроль з будівництва засуджений мерією за всіма інстанціями. Міст стоїть, машини їдуть, парі виграно, а ось обіцяного аеропорту так і немає", – нагадав міський голова про ще одну проблему міста.

Також він акцентував увагу на тому, що понад рік представники влади не давали можливість найбільшому турецькому підряднику зі світовим іменем будувати метро, забороняючи вибухові роботи.

"Після того, як я виліз на всі телевізори країни і особисто перед 10 мільйонами телеглядачів змусив прем'єр-міністра виправдовуватися, пообривав телефони іноземним послам і європейським банкірам, то дозвіл на вибухи таки видали. Але Дніпро через це втратило рік і два місяці. Тільки тому, що керівникам держави чомусь не подобається Борис Філатов", – обурився мер Дніпра.

Після цього, стверджує Філатов, з Києва до Дніпра прислали заступника генерального прокурора, який особисто вже майже півроку перебуває там у відрядженні і перевіряє 300 кримінальних справ.

На додачу до всього до цього підключили Головне слідче управління СБУ в столиці й провели 125 обшуків на комунальних підприємствах та в квартирах підрядників. Втім, вони не принесли владі бажаних результатів.

"У країні, яка воює, Офіс генпрокурора та СБУ займаються тепер придбанням мерією Дніпра сміттєвих баків. Апофеозом ганьби були зламані двері в квартирі сестри мого політтехнолога, у якої прокурорські вкрали під час обшуку особисті кошти", – пише Філатов.

"Я був впевнений, що це вже було точно дно. Але дна, схоже, для цієї влади не існує. Шановні земляки, напевно, ви вже звернули увагу, що в Дніпрі останнім часом стали масово нахабно відкриватися наливайки, які мерія намагалася закрити? Що знову, немов гриби після дощу, стали плодитися кіоски? Пояснення, чому торгаші, які труять людей, знову відчули себе безкарними, дуже просте. Тому, що Генеральна прокуратура витребувала до себе у провадження всі кримінальні справи щодо знесення в Дніпрі стихійних ринків, кіосків і наливайок за весь час моєї каденції", – вказав дніпрянам на ще одну проблему мер.

За його словами, представники влади вважають, що мерія Дніпра нібито займалася в цьому питанні самоуправством.

"Шановні жителі міста, офіційно тепер вас повідомляю, що міські служби перестають розглядати скарги дніпрян на стихійну торгівлю, торгівлю контрафактним алкоголем і появу кіосків без документів. Тепер ви можете звертатися безпосередньо до приймальної Офісу генпрокурора. А краще дзвоніть одразу в Офіс президента. Самому Володимиру Олександровичу. Він точно допоможе. Він же так обіцяв нам всім краще життя, порядок і справедливість", – із сарказмом зробив висновок Філатов.

На додачу до всього, підкреслив мер Дніпра, Мінфіну нібито наказали перед місцевими виборами не погоджувати містам та територіальним громадам кредитні ресурси.

"Я вже не кажу про те, що саме зараз "слуги" продають місцевим мафіозі партійні квоти, лізуть на бюджетні потоки і кришують незаконну торгівлю. Я вже чітко розумію, що для них не існує дна, але мені прикро лише за одну обставину. Що ця цинічна і брехлива кліка думає, ніби воює з Філатовим або іншими мерами. А в підсумку від безсилля і власної гидоти робить підлості простим людям", – резюмував політик.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше низка відомих політтехнологів зажадали, аби влада припинила політичні репресії проти їх колеги Дмитра Касьянова. Через роботу з одним із лідерів політичної партії "Пропозиція" – Борисом Філатовим – Касьянова звинуватили в створенні злочинного угруповання, а силовики прийшли з обшуками до нього і його родичів.