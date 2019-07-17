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Філатов поділився планами на випадок програшу в парі

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Мер Дніпра Борис Філатов похвалився черговою вигодою схуднення і розповів, чим буде займатися, якщо програє Зеленському.

Міський голова Дніпра продовжує проводити ревізію свого гардероба. Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook.

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Мер Дніпра про користь схуднення

Мер Дніпра про користь схуднення

Телеканал 24

"Ви знаєте, але від схуднення крім користі для здоров'я є ще й пряма матеріальна вигода. Сьогодні, наприклад, я вліз в піджак" Бріоні ", в якому 10 років тому виступав по телевізору. Тому, шановні перевіряючі, стурбовані моніторингом способу життя чиновників, якщо ви раптом помітите, що у мене з'явилося багато дорогих речей, знайте, що це з того, позаминулого, щасливого життя ", - поділився Філатов.

Мер Дніпра Філатов

Мер Дніпра Філатов

Facebook

Також мер Дніпра не виключає, що в майбутньому продовжить свій шлях у попередній професії.

"І взагалі. Якщо програю парі, то піду назад в журналістику. Сиди такий гарний, п@зди, нічого не роби. Тим більше, що піджак дорогою у мене тепер знову є", - написав міський голова.

Міський голова Дніпра

Міський голова Дніпра

Facebook

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Філатов похвалився колекцією нагородної зброї.

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Місце
Україна Дніпро
Теги
Дніпро Филатов Володимир Зеленський
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