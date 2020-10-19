Філатов назвав пріоритети стратегічного плану з розвитку Дніпра

Одним із пріоритетів розвитку Дніпра є розвиток електротранспорту й реконструкції трамвайних ліній.

У цьому переконаний міський голова і один із лідерів партії "Пропозиція" Борис Філатов, повідомляє "Дніпровська панорама". За словами мера, у Дніпрі за п'ять років вдалося відродити муніципальний електротранспорт, який десятиліттями, по суті, знищувався на догоду приватним перевізникам.

Зокрема, було створено шість нових тролейбусних маршрутів, закуплено 96 нових тролейбусів, майже 300 європейських автобусів великої місткості, а також відновлено ремонтну базу рухомого складу та колії.

Доводять до пуття й зупинки громадського транспорту – їх роблять зручними й безпечними для пасажирів, обладнають інформаційними табло. Місто оновлює і трамвайний склад.

Борис Філатов заявив, що в політсили є стратегічний план зі створення комфортної та якісної екосистеми Дніпра. Тут одним із пріоритетів є рішення "хронічної" проблеми, пов'язаної зі станом шляхів. Так, на майбутні періоди заплановано системні реконструкції трамвайних ліній у різних районах міста.

"Відродження муніципального електротранспорту було моєю обіцянкою. Жителі міста бачать якісний результат із новими тролейбусами. Справді, зроблено багато. Але ще більше роботи – попереду. Пов'язано це насамперед з оновлення рухомого складу трамваїв і оновленням трамвайних колій", – сказав Борис Філатов.

Нині в Дніпрі на 12-й маршрут запустили ще 12 трамваїв, придбаних (і раніше курсували) в Лейпцигу в межах міської програми з оновлення рухомого складу. Їх адаптували під технічні особливості міських шляхів Дніпра, а транзисторно-імпульсна система керування дає їм можливість економити від 30% електроенергії під час руху.

Борис Філатов також додав, що всі 40 якісних трамваїв, які місто з 2019 року придбало в Німеччині, після всіх реконструкцій обійшлися міському бюджету як дві нові машини: "Сорок проти двох. Вдумайтеся в ці цифри".

За словами представника партії "Пропозиція" Ігоря Маковцева, постачання трамваїв, що залишилися з нинішньої партії, заплановано на першу половину листопада, і до кінця року вони також вийдуть на міські маршрути.