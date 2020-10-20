Філатов дотепно відповів своїм суперникам, які викликали його на дебати

Гліб Іванов Політика 21:36, 20.10.2020 Оновлено: 21:46, 20.10.2020

Чинний мер Дніпра Борис Філатов у жартівливій формі відмовився від дебатів із кандидатами на пост міського голови.

Своїх суперників політик назвав "вічно третіми", "піввідсотковими" й "технічними" кандидатами, а також згадав жарт про Рабіновича й міліцію на своїй сторінці у Facebook.

За словами Філатова, численні кандидати в мери, яких, крім нього, ще 16, постійно викликають його на дебати. На таке запрошення він відповів усім одразу анекдотом.

Скрин / Facebook Бориса Філатова

Зазначимо, що Філатова на дебати викликали кандидати Загід Краснов та Артем Романюков.

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Дніпро Політика

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