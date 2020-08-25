Філатов анонсував план оновлення шкіл Дніпра на три роки
Мер Дніпра Борис Філатов заявив, що у школах міста комплексно вирішують системні проблеми – ремонтують покрівлі та оновлюють їдальні, а навчальні класи оснащують сучасною технікою з підключенням до швидкісного інтернету.
Під час зустрічі з колективом школи №119 міський голова зауважив, що для нього важливо отримувати зворотні сигнали про зміни безпосередньо від педагогічної спільноти.
Водночас, одне з питань вчителів стосувалося патрулювання проблемних ділянок на вулиці біля школи.
"Муніципалітети повинні мати повноваження, як це є у всьому світі. Не лише в Дніпрі, а і по всій країні. Без цього неможливо впливати на процеси – екологічні питання, важелі впливу для боротьби з вандалізмом, охорона громадського порядку", – сказав міський голова.
Також Борис Філатов анонсував створення перспективного плану за кожним напрямком з чітким визначенням, які буде зроблено ремонти і коли.
"Ми зробимо план на три роки. Щоб було зрозуміло, в якому році що робитиметься. Коли з педагогічною та батьківською радою все буде зверстане, ми передамо його далі, щоб вчителі та директори мали можливість давати пояснення батькам: що, коли і як відбуватиметься", – пояснив Борис Філатов.
Крім цього, мер Дніпра наголосив на чіткому дотриманні правил безпеки в період епідемії, зокрема, що стосується підготовки шкіл до навчального року.