Філатов анонсував план оновлення шкіл Дніпра на три роки

Мер Дніпра Борис Філатов заявив, що у школах міста комплексно вирішують системні проблеми – ремонтують покрівлі та оновлюють їдальні, а навчальні класи оснащують сучасною технікою з підключенням до швидкісного інтернету.

Під час зустрічі з колективом школи №119 міський голова зауважив, що для нього важливо отримувати зворотні сигнали про зміни безпосередньо від педагогічної спільноти.

Водночас, одне з питань вчителів стосувалося патрулювання проблемних ділянок на вулиці біля школи.

Зустріч Філатова з колективом школи №119

"Муніципалітети повинні мати повноваження, як це є у всьому світі. Не лише в Дніпрі, а і по всій країні. Без цього неможливо впливати на процеси – екологічні питання, важелі впливу для боротьби з вандалізмом, охорона громадського порядку", – сказав міський голова.

Також Борис Філатов анонсував створення перспективного плану за кожним напрямком з чітким визначенням, які буде зроблено ремонти і коли.

"Ми зробимо план на три роки. Щоб було зрозуміло, в якому році що робитиметься. Коли з педагогічною та батьківською радою все буде зверстане, ми передамо його далі, щоб вчителі та директори мали можливість давати пояснення батькам: що, коли і як відбуватиметься", – пояснив Борис Філатов.

Мер Дніпра зустрівся з колективом школи №119

Крім цього, мер Дніпра наголосив на чіткому дотриманні правил безпеки в період епідемії, зокрема, що стосується підготовки шкіл до навчального року.

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