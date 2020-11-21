Експерт викрив ЦВК в порушенні виборчого процесу в Дніпрі

У Дніпрі нормальний перебіг 2-го туру виборів утруднено позицією Центральної виборчої комісії. Секретар ЦВК Олена Гатауліна, яка є в ЦВК куратором Дніпра, не дає деяким партіям провести заміни своїх представників у місцевих виборчкомах.

Про це заявив політолог Ігор Рейтерович, повідомляє "РБК-Україна".

"Вона не дає дозвіл, але і не відмовляє, по суті – затягує процес, що викликає масу питань і може викликати сумніви в прозорості і чесності виборчого процесу", – говорить він.

За його словами, раніше секретар ЦВК уже саботувала нормальне формування виборчих комісій. Рейтерович не виключає, що в подібній поведінці секретаря ЦВК може бути зацікавлений хтось із учасників виборів.

"Всі моніторингові організації відзначали: затягування підрахунку голосів на виборах у Дніпрі було на руку кандидатам, які не мали підтримки, але всіляко намагалися потрапити у 2-й тур. Для них це відкривало простір для фальсифікацій", – наголосив Ігор Рейтерович.

За його словами, не виключено, що це відбувається саме напередодні 2-го туру, щоб потім можна було маніпулювати, фальсифікувати результати на ділянках, де працюватимуть комісії в неповному складі.

Нагадаємо, в неділю, 22 листопада, в Дніпрі відбудеться другий тур виборів мера міста. Перший тур виборів мера Дніпра відбувся 25 жовтня, тоді жоден із кандидатів не зміг заручитися підтримкою більшості виборців.

Зокрема, чинний мер міста Борис Філатов (партія "Пропозиція") отримав 46,41%, його несподіваний суперник Загід Краснов (партія "Громадська сила") – 13,15%.