Експерт розкритикував агресивний піар Загіда Краснова в Дніпрі

Рекламні конструкції в Дніпрі, що належать кандидату на пост мера міста Загіду Краснову, можна відрізнити неозброєним оком, оскільки вони часто встановлені з порушенням будівельних норм, близько до перехресть, загороджуючи огляд для водіїв, що безпосередньо загрожує безпеці містян.

Таку думку висловив головний художник Дніпра Сергій Білий, який займається розробкою дизайн-коду міста, повідомляє "Міськрада". За його словами, реклама Загіда Краснова закриває вид на пам'ятки архітектури – люди не бачать місто, а тільки нескінченні рекламні конструкції Габібулаєва (справжнє ім'я кандидата – Загідін Габібулаєв), які водночас часто обвалюються і створюють аварійні ситуації.

Тоді як інші рекламні оператори намагаються це поліпшити і привести конструкції у відповідність до норм, у тому ж АНД-районі борди Краснова є видимим прикладом розрухи і байдужості до міста.

Свій АНД-район, в любові до якого Загід зізнається, посміхаючись зі своїх іржавих бордів, Краснов спотворює як тільки може.

Добралася "Громадська сила" і до навігаційних табличок із номерами будинків і назвами вулиць. Загід Краснов вирішив розмістити на будинку свої таблички – звичайно – із логотипом "Громадської сили", який рясніє і на встановлених ним за міські гроші урнах та лавках.

На навігаційних табличках розміщені логотипи "Громадської сили" "Горсовет"

При цьому логотип партії Краснова помітний набагато краще, ніж назва вулиці. Відповідно, для жителів такі таблички абсолютно марні, вони потрібні тільки Загіда Краснова для реклами своєї політичної сили.

Для жителів такі таблички абсолютно марні "Горсовет"

Сергій Білий розповів про історію з бордами і табличками в АНД-районі.

"Є міське середовище, яке має бути правильним, гармонійним і зручним для всіх жителів. Розміщувати свою рекламу на навігації – неприпустимо. Та ж історія з лавочками, урнами з логотипами "Громадської сили" і лежачими поліцейськими, які Краснов встановлює швидше щоб сподобатися жителям, ніж комплексно вирішити реальну проблему містян", – розповів Сергій Білий.