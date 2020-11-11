Ексчиновниця Дніпра, яка розкрала бюджет, роздає поради щодо обрання мера

Гліб Іванов
Гліб Іванов
Політика
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Ексчиновниця Дніпра, яка розкрала бюджет, роздає поради щодо обрання мера

Колишня депутатка Дніпровської міськради Ірина Зайцева, після якої в гуманітарній сфері міста знайшли "дірки" на мільйони, дає містянам поради, як обрати мера.

Про це з посилання на портал "Антикор" пише "Дніпровська панорама". Як зазначається, у Дніпрі Ірина Зайцева до 2015 року була заступницею при мері.

Зокрема, ексчиновниця працювала при мерах Івана Куліченка та Галині Булавці, була депутаткою міської ради від "Партії регіонів" Януковича і навіть вважалася членкиною цієї партії.

Утім, додають у виданні, люди пам'ятають її далеко не з найкращого боку. За свою кар'єру вона стала учасницею не одного скандалу, пов'язаного з витрачанням бюджетних грошей: ялинку прикрашала на мільйон гривень і землю в парках відводила під кафе та інші заклади.

Після майже 5 років забуття Ірина Георгіївна раптом знову "засвітилася" на політичному небосхилі Дніпра. Причому не просто "засвітилася", а ще й "запалювати" людей намагається, знімаючи "експертні" відео за кермом автомобіля.

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