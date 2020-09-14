Едуард Капуста: 'Партія 'Пропозиція' дає можливість розвиватися молодим'

Ряди партії "Пропозиція" в Кам'янському поповнив військовий і волонтер Едуард Капуста. Хлопець завжди був небайдужим до проблем рідного міста.

Місцеві жителі знають Едуарда як людину з активною життєвою позицією. Повернувшись із зони бойових дій на сході України, він висловив намір продовжувати боротьбу за благополуччя земляків.

"Завжди цікавився життям свого міста і його жителів. Повернувшись з АТО, був переповнений емоціями, бажанням робити наше місто кращим. Зібрав навколо себе команду однодумців, небайдужих до долі Кам'янського людей, і ми почали діяти", - говорить Едуард.

Разом з командою ексбоєць АТО займався організацією в Кам'янському чемпіонатів з різних видів спорту, а також маси інших заходів. Місто приймало гостей з різних куточків країни. Наступним кроком стала соціальна підтримка повернулися з передової військових і допомога фронту.

"Багато військових, повернувшись додому, потребують підтримки, як психологічної, так і юридичної. Куди піти, до кого звернутися, що треба і що зобов'язані... На все це ми надавали відповідь. Знаходили спільну мову з підприємцями, налагодили соціальне партнерство і допомогу фронту", - розповідає представник партії "Пропозиція".

Едуард приєднався до команди професіоналів партії "Пропозиція" для того, щоб разом працювати на благо Кам'янського і України в цілому.

"Настав той момент, коли я зрозумів, що моїх можливостей, як рядового жителя, не завжди вистачає, щоб допомогти людям, реалізувати якісь корисні для Кам'янського проекти. Саме тому я став частиною команди професіоналів. Частиною колективу, до якого увійшли досвідчені менеджери , політики, фахівці різних сфер, жителі нашого міста, з якими я добре знайомий. Мені подобається, що "Пропозиція" дає можливість розвиватися молодим та ініціативним. я бачу, що ця партія націлена на розвиток Кам'янського", - говорить Едуард.

Зараз Представник партії "Пропозиція" займається плануванням міських дворів. Едуард Капуста впевнений, що хаос на прибудинкових територіях повинен бути впорядкований з урахуванням побажань людей.

"Я три роки прожив в прифронтовому Маріуполі і бачив, як розвивається місто, незважаючи на те, що в 30 км від нього йдуть активні бойові дії. І ось багато речей там зроблені грамотно. У нас же, без війни під боком, скажімо так, багато речей виглядають відверто сумно. Тому на даний момент я працюю над проектом "Сучасні та комфортні двори". Наприклад, важливо відокремити дитячі та спортивні майданчики від територій, де можна тихо посидіти, поговорити або почитати книгу. Вічна проблема - територія для паркування автомобілів. багаторічна дискусія ведеться з приводу бездумної розстановки сміттєвих контейнерів. Все це в комплексі призводить до соціальної напруженості і неефективного витрачання бюджетних коштів. Я впевнений, що мій проект припинить багаторічні сварки між мешканцями і створить максимально комфортні і безпечні умови для життя", - підкреслив Едуард Капуста.

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