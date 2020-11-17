Другий тур виборів міського голови: як у Дніпрі дільничні виборчі комісії підготувалися до їх проведення в умовах карантину

У Дніпрі триває моніторинг готовності дільничних виборчих комісій до проведення 22 листопада другого туру виборів міського голови в умовах карантину. Міська влада забезпечила дільниці всім необхідним, щоб мешканці змогли проголосувати в цілком безпечних умовах.

Так, у територіальному центрі соціального обслуговування по Чечелівському району (вул. Романа Шухевича, 28-32) базується дільнична виборча комісія №121326, де за списком 1 039 виборців.

"Наша дільниця цілком готова вже цієї неділі вчасно відкритися для проведення голосування з дотриманням усіх необхідних протиепідемічних вимог. Є кабінки для голосування, одна з них для людей з підвищеною температурою чи ознаками ГРВІ та відповідною окремою скринькою для бюлетенів. Також місто забезпечило масками, санітайзерами. Є розмітка для дотримання соціальної дистанції, облаштовані місця для утилізації використаних захисних засобів. Обов’язково буде відповідальна особа, яка на вході в дільницю робитиме температурний скринінг. Якщо у людини виявиться підвищена температура, вона обов’язково матиме змогу проголосувати, адже для цього створені всі відповідні умови", – наголосила заступниця голови дільничної виборчої комісії № 121326 Тамара Місочка.

Вона також додала, що обов’язково кожні дві години буде вологе прибирання приміщення для голосування з дезінфікуючими засобами, оброблятиметься підлога, столи, поверхні, поручні тощо.

Одна виборча дільниця – №121410 – працюватиме і в приміщенні Індустріально-педагогічного технікуму. Тут за списком – 1 970 виборців.

"Уже все цілком готове для проведення голосування в безпечних умовах з дотриманням протиепідемічних заходів. Серед іншого, є й окрема кабінка для голосування тих виборців, у кого виявиться температура чи ознаки респіраторного захворювання. Нанесено розмітку для дотримання соціальної дистанції. У наявності маски, санітайзери, дезінфікуючі засоби. Обов’язково буде вологе прибирання приміщення, відповідальна особа для проведення температурного скринінгу. Окрім того, відкритими будуть різні входи/виходи у будівлю, щоб виборці не перетиналися. Словом, створено всі безпечні умови, тому запрошуємо виборців прийти в неділю, 22 листопада і проголосувати. Тим більше, процес буде максимально швидким, оскільки цього разу буде лише один бюлетень і необхідно буде обрати одного з двох кандидатів", – розповіла голова дільничної виборчої комісії № 121410 Яніна Георгадзе.

Нагадаємо, що інфекційна безпека буде дотримана на всіх 425 виборчих дільницях Дніпра. Для голосування 22 листопада дільниці працюватимуть з 8.00 до 20.00. Голосуйте безпечно та відповідально!