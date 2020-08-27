До партії "Пропозиція" в Кам'янському приєднується все більше фахівців

Партія "Пропозиція" в Кам'янському Дніпропетровської області збирає все більше прихильників розвитку рідного міста.

До місцевого самоврядування приєдналася відома в місті людина Ігор Ільков – творець Єдиної диспетчерської служби (ЄДС) і "Інформаційних систем" та громадський активіст. Він зазначив, що рішення піти в політику було виваженим.

Головною мотивацією для представника "Пропозиції" в Кам'янському стало бажання розвивати рідне місто і відстоювати його інтереси. Ігор Ільков вважає, що немісцевим політикам це не під силу.

"Рішення йти в політику було складним, для мене це не іграшки, а, в першу чергу, велика відповідальність перед людьми, яким мені дивитися в очі. Адже я не заїжджий "варяг" і все своє життя пов'язую з рідним містом. Мені тут жити, і я хочу, щоб Кам'янське з депресивного стало сучасним містом, що розвивається. Тих же принципів дотримується вся наша команда", – каже Ігор Ільків.

За час роботи в Кам'янському Ігор провів чимало зустрічей із місцевими жителями і знає, як вирішувати проблеми міста. Зараз він готовий вкласти всю свою енергію і досвід у розвиток рідного міста.

"Більше чотирьох років тому я створював Єдину диспетчерську службу міста, яка згодом стала КП "Інформаційні системи". Аварійні та планові відключення, координація служб міста, оперативна реакція аварійних...Усі знають, що я не прийшов на готове. Я створював нове і ніс за це відповідальність. Перед кожним жителем міста. Персонально. За час моєї роботи були проведені сотні зустрічей з людьми, були вирішені тисячі проблем. Я був на покрівлях і в підвалах, у під'їздах і на подвір'ях. Були навіть випадки, коли ЄДС, по суті, рятувала життя. Про таке не писали, але це було", – розповідає політик.

Ігор Ільков упевнений, що слова – це далеко не головне, люди чекають дій. Саме люди справи затребувані в місцевих радах, і це – партія "Пропозиція".

"Я не кажу, що знаю, як зробити, я це робив на практиці. Для мене важливо, коли той, хто дає поради, може їх втілити. Тільки тоді ця людина для мене є людиною слова і справи. Рішення прийняте. Тепер я – один з команди політичної партії "Пропозиція". Вибір усвідомлений, більшість з команди я знаю в роботі, а це для мене важливіше будь-яких слів. Для людей, а не для себе, для розвитку рідного міста, а не особистих інтересів, реальна робота, а не слова. Усе тільки починається. І обов'язково все буде добре!" – впевнено заявив Ігор Ільков.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в місті Кам'янське Дніпропетровської області партія "Пропозиція" продовжує знайомити місцевих жителів зі своєю командою.