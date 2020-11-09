Дніпряни розповіли, за кого голосуватимуть у другому турі

У Дніпрі через два тижні, 22 листопада, відбудеться другий тур місцевих виборів. Журналісти розпитали дніпрян, за кого ті голосуватимуть.

Про те, за кого жителі Дніпра готові віддати свої голоси, дізналися кореспонденти Дніпровської панорами.

Відомо, що в першому турі за чинного мера Бориса Філатова віддали свій голос 46,41% виборців, а за Загіда Краснова – 13,15%.

"Я обов'язкової піду на вибори. У першому турі голосувала за Бориса Філатова і в другому теж буду за нього голосувати. Я вдячна Борису Філатову за те, що він піклується про пенсіонерів. Завдяки йому я їздила відпочивати і лікуватися в пансіонат. Вилікувалася від кашлю. Низький уклін йому від мене і спасибі за те, що не забуває про таких, як я. пенсіонерів. Голосуватиму, тільки за Філатова".

"Я живу в Дніпрі, і мені не байдужа доля мого міста. Я голосуватиму за найкращого мера в Україні – Бориса Альбертовича. Він за простих людей, поруч із народом. Я дуже задоволена його проєктами, його роботою і його командою. Усе роблять для людей . Новий транспорт, нові парки, нові розваги. Загалом величезна йому подяку за те, що він робить. На вибори обов'язково піду й проголосую за Бориса Філатова. Альтернативи йому немає".

"На вибори однозначно піду, голосуватиму за пана Філатова. У місті стало приємніше перебувати, вулиці стали чистішими і приємнішими, хочеться ними ходити, гуляти. А не тільки дивитися на інші міста. Загалом, то, що було раніше і нині, – це дві великі різниці. Місто змінилося в кращий бік. Фасади пофарбовано, побілено, дороги й двори відремонтовано. Мені є з чим порівняти. Тому свій вибір зупинила на чинному мері".