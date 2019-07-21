Дільнична комісія в Дніпрі зіпсувала 2000 бюлетенів

У Дніпрі на 27 окрузі вибори в Раду почалися з неприємного інциденту через помилку виборчої комісії.

На виборчій дільниці №121184 члени ДВК зіпсували 2144 бюлетеня, поставивши позначку "Вибув" навпроти кандидата, який насправді свою кандидатуру не знімав. Про це повідомили в прес-службі Дніпровського міської ради.

Плутанина сталася через те, що у двох кандидатів співзвучні прізвища. Саме так пояснив дії комісії її голова Володимир Грішков.

Володимир Грішков, голова ДВК №121184 Дніпровський міська рада

"Це суто технічна помилка. Ніякого політичного підґрунтя в цьому немає", – зазначив Грішков.

Те, що бюлетені зіпсовані, комісія виявила вчора, 20 липня, о 20:32. Відразу на дільницю була викликала поліція і члени ОВК, та складено відповідного акта.

Бюлетені додрукували і рано вранці привезли на виборчу дільницю.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, члени однієї з виборчих комісій і депутати міськради в Новомосковську отримали повідомлення з погрозами на мобільні телефони.

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