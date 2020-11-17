Діаспори Дніпра в другому турі виборів мера підтримають Філатова, – Ахмедов

Представники різних етнічних діаспор, що проживають у Дніпрі, мають намір віддати свої голоси у другому турі виборів міського голови за чинного мера Бориса Філатова. Це їх оцінка тієї роботи з розвитку політики мультикультурності, яку міська влада проводила протягом п'яти останніх років. Зокрема, цілу низку проєктів команда Бориса Філатова реалізувала спільно з Об'єднаним конгресом азербайджанців в Україні.

Про це розповів журналістам "Наше місто" голова Об'єднаного конгресу азербайджанців в Україні в Дніпропетровській області Наджаф Ахмедов.

"З містом протягом цього року було багато спільних проєктів. Спільні свята ми проводили. Кілька разів зверталися до міста в зв'язку з нашою громадою, нашими людьми. Було багато запитань. Ми зверталися і нас почули.

І на перспективу є ще набір проєктів у місті. У нас є свято Навруз Байрам – воно 2009 року стало міжнародним, прийнятим Юнеско. У цьому місто нас підтримало. Ми кілька років поспіль спільно з містом проводимо це свято.

Додатково ми зверталися до міста зробити сквер імені Мусліма Магамаєва. Нас теж підтримали. Погодили проєкт, виділили ділянку. На майбутнє ми плануємо теж спільно з містом зробити пам'ятник Мусліма Магамаєва. І зробити невеликий парк дружби України й Азербайджану.

Протягом 10 років ми – національності Дніпра – неодноразово зверталися до області і до міста, щоб зробити алею прапорів. І це нам не вдавалося. Нас не чули. Але цього разу нас почули. Прямо перед міськвиконкомом зробили алею прапорів. Ми вдячні за це. І в другому турі ми хочемо йти голосувати, щоб наші проєкти на майбутнє всі здійснити", – розповів Ахмедов.