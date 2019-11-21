Держава передає обслуговування трас приватним компаніям – радник прем'єра Голик

Радник прем'єр-міністра України Юрій Голик повідомив, що обласні державні адміністрації почали передачу трас в обслуговування приватним компаніям. Для цього "приватники" закупили вже кілька сотень дорожніх машин, передає Обозреватель.

"Дороги потрібно не тільки будувати і ремонтувати. Їх потрібно нормально обслуговувати. Скрізь, де тільки це можливо, держава потрібно замінити на приватні компанії", – переконаний Юрій Голік.

Він розповів, що за три місяці приватними компаніями куплено близько 400 КДМок (комбінованих дорожніх машин).

Юрій Голик

"Ми були першими, хто почали передачу обслуговування доріг від убитих наглухо Облавтодорів приватним компаніями через прозору процедуру торгів в ProZorro. В результаті, вже в цьому році, всі траси в Дніпропетровській області обслуговують приватні компанії", – повідомив також радник прем'єра Юрій Голик, який раніше працював радником губернатора Дніпропетровської області.

У період з 2015 по 2019 рік Юрій Голик був радником Валентина Резніченко та одним з ініціаторів та ідеологів розвитку інфраструктури регіону. За цей період в області було реалізовано сотні інфраструктурних проектів: від ремонту доріг, лікарень, шкіл і дитячих садків до будівництва нових спортивних об'єктів і систем альтернативного опалення.

У листопаді 2019 року Голик видав книгу під назвою "Нескінченність не для слабаків. Книга про менеджерах, хакнувшіх систему держуправління". У книзі розповідається про роботу команди Валентина Резніченко в період його керівництва Дніпропетровської ОДА з 2015 по 2019 рік.

На сьогоднішній день Голик працює радником прем'єр-міністра Олексія Гончарука і займається реалізацією нового проекту, ініціатором якого виступив президент Володимир Зеленський: будівництво в Україні за рік по 100 шкіл, дитячих садків, стадіонів і доріг.

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