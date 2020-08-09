Чиновник з Кривого Рогу потрапив у сексистський скандал: закликав забрати у жінок виборче право

Керівник Центру сім'ї і молоді в Кривому Розі Павло Дабіжа виступив проти загального виборчого права.

Так, держслужбовець переконаний, що причиною існуючого навколо "хаосу і абсурду" є нездатність жінок і дітей приймати адекватні дорослі рішення. Скріншотами коментаря, в якому чиновник докладно виклав свої погляди, поділилася на своїй сторінці в Facebook українська письменниця Тамара Горіха Зерня.

Як підкреслив Дабіжа, виною всьому є не фізіологія, а закладені природою внутрішні якості.

"Є, умовно, жіночі і чоловічі особливості особистості, наприклад, приймати рішення під впливом емоцій або розуму, відповідно. Або прийняття / віддачу. Внутрішнім жінкам більш властиво приймати, чоловікам – віддавати", – написав Дабіжа.

Скріншот Facebook / Тамара Горіха Зерня

Скріншот Facebook / Тамара Горіха Зерня

Скріншот Facebook / Тамара Горіха Зерня

На думку держслужбовця, духовне зростання кожної людини проходить три етапи: дитина – жінка – чоловік. Людям, які не досягли вищого рівня свого розвитку, дозволяти відповідати за таке важливе питання як голосування вкрай неправильно.

"Проблема в тому, що більшість внутрішньо – діти і жінки, і немає точного приладу, що дозволяє цю градацію визначати. Тому ми приречені жити в існуючому хаосі і маячні", – поділився чиновник.

Скріншот Facebook / Тамара Горіха Зерня

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що голова комітету ВР з питань соцполітики і захисту прав ветеранів Галина Третьякова потрапила до скандалу через різке висловлювання про дітей "низької якості".