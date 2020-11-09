Актор Михайло Мельник заявив про підтримку Філатова

Представники театрального співтовариства Дніпра в другому турі виборів міського голови мають намір підтримати кандидатуру Бориса Філатова.

Про це в інтерв'ю журналістам видання "Наше місто" повідомив народний артист України, засновник і керівник театру одного актора "Крик" Михайло Мельник.

"У другому турі я і мій театр будемо підтримувати Бориса Філатова. Тому що за останні п'ять років ми отримали відчутну допомогу нашому колективу. І не тільки йому, а всій театральній спільноті міста. Я дуже вдячний за допомогу і сподіваюся, що й наступні п'ять років будуть такими ж плідними", – заявив актор.

Він акцентував увагу на ефективності ініційованої Борисом Філатовим програми "Культурна столиця", завдяки якій театральні колективи Дніпра отримали підтримку не на словах, а на ділі.

Як зазначається, ця програма була частиною великої "Стратегії розвитку міста", з якою чинний мер ішов на вибори у 2015 році. У межах "Культурної столиці" було проведено понад 800 масових заходів. Серед них і відроджений фестиваль "Джаз на Дніпрі", і "Студентська весна", і новий проєкт "Народна філармонія", і книжковий фестиваль "Book Space", і фестиваль блогерів "Дніпровський пост" і багато іншого.

У місті було відкрито Мьюзік-Хол "Перемога", бібліотеку української діаспори ім. Сенатора Маккейна; проведено ремонти в десятках установ культури.

У муніципальному бюджеті тільки на поточний рік було виділено понад 6 млн грн на виплату стипендій і нагород видатним творчим працівникам Дніпра. Також за чотири роки було присуджено близько трьох десятків міських премій імені Гаррі Логвина для талановитих учнів, що займаються в спеціалізованих навчальних закладах по класу скрипки.

Нагадаємо, що Михайло Мельник – театральний режисер, актор театру, сценарист, музичний редактор, музикант. Заслужений артист України (1994), народний артист України (2005), лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка (2007). Засновник, художній керівник, режисер і єдиний актор унікального у своєму роді Театру одного актора "Крик" (Дніпро).

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Дніпрі через два тижні, 22 листопада, відбудеться другий тур місцевих виборів. Журналісти розпитали дніпрян, за кого ті голосуватимуть.