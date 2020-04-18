Поки центральна влада піариться, ми єднаємо людей у протидії коронавірусу – Філатов

Поки центральна влада намагається створити враження, що все, що робиться для протидії епіідемії коронавірусу – робить вона, на місцях реально працюють. І об’єднують людей довкола спільної справи. Як саме – у ефірі програми "ІнфоВечір" на "5 каналі" розповів міський голова Борис Філатов.

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Зокрема, він пояснив, як у Дніпрі для боротьби з пандемією та для допомоги тим, хто найтяжче переживає карантинні обмеження, вдалося об’єднати зусилля влади та бізнесу.

"Мені не надто подобається, як нині центральна влада намагається підняти прапор боротьби з епідемією. Мовляв, усе робиться завдяки їй, а мери нічого не роблять. Послухайте: мери, територіальні громади і місцеве самоврядування навпаки – об’єднують людей. У нас у Дніпрі цим (боротьбою з пандемією – ред.) займаються всі – опозиція, коаліція, бізнесмени, меценати", – повідомив Філатов.

Мер також додав, що у Дніпрі допомога одиноким містянам похилого віку об’єднала навіть непримиренних ідеологічних супротивників і представників різних політичних сил.