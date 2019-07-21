"Підтримаю вибір містян": мер Дніпра Філатов проголосував на виборах

Борис Філатов проголосував на позачергових парламентських виборах на дільниці №121163 у Соборному районі міста Дніпро. Мер зазначив, що волевиявлення відбувається спокійно – всі 435 виборчих дільниць міста вчасно відкрилися і працюють без перешкод.

"Я одним із перших політиків в Україні заявив, що на парламентських виборах не підтримуватиму жодну з партій та жодного з кандидатів. На мою думку, передвиборча кампанія у Дніпрі пройшла без суттєвих порушень. Наразі виборчий процес у місті проходить спокійно", – зазначив очільник міста.

Борис Філатов також додав, що підтримуватиме вибір дніпрян.

"Сподіваюся, що усі депутати, яким наші містяни дадуть мандат довіри, гідно представлятимуть територіальну громаду у Верховній Раді та відстоюватимуть її інтереси незалежно від своїх політичних поглядів", – підкреслив міський голова Дніпра.

Нагадаємо, що 21 липня в Україні проходять позачергові вибори до Верховної Ради. Дільниці для голосування закриються о 20-й годині.

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