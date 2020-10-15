Під Дніпром 'зелені чоловічки' депутата облради Роя напали на журналістів. Фото і відео

У середу, 14 жовтня, у Дніпропетровській області напали на знімальну групу проєкту журналістських розслідувань "Стоп корупції". Журналістів били та відібрали техніку й документи.

Про це сказано на сайті проєкту. Інцидент трапився у селищі Грушовато-Криничному, розповів потерпілий Артем Поліковський. Він повідомив, що "СтопКор" мав зробити сюжет про порушення під час передвиборчого процесу у регіоні (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця).

"На той момент наша група перебувала на вулиці Лесі Українки, де ми знімали коптером види села і будинок одного з передбачуваних фігурантів розслідування. Коли ми закінчили та збиралися повертатися – під'їхав автомобіль Audi Q8, за кермом якого був депутат облради Володимир Рой. Спочатку він заблокував рух нашого автомобіля та виїзд нашого транспорту. А потім намагався здійснити наїзд на члена знімальної групи Максима", – розповів журналіст.

За його словами, трохи пізніше на місце прибули молодики охоронної фірми у зеленій формі та без розпізнавальних знаків, які напали та пограбували знімальну групу. Усе це, за словами Поліковського, здійснювалося з чіткими командами Роя.

"Спочатку приїхала Toyota Land Cruiser з двома невідомими чоловіками. Наша група викликала поліцію. Приблизно о 14:10 під'їхав Reno Duster, з якого вийшли троє в спецформі темно-зеленого кольору і в балаклавах. Вони силою забрали робочу техніку та особисті речі. У Олега, оператора, забрали всі особисті речі. Паспорт, документи, гроші, а також відеокамеру, мікрофон і сумку. У Олега обшукали всі кишені, повалили обличчям в землю і били. Мене штовхали об паркан, а потім забрали телефон. Так само нападники побили ще одного чоловіка, що був поруч із нами. Рой стояв поруч та наказував їм, що робити. Саме він наказав забрати всю нашу техніку", – розповів журналіст подробиці.

На місці події працювали правоохоронці. Вони прийняли заяву від журналістів та відкрили кримінальне провадження за ст. 171 ККУ "Перешкоджання законній професійній діяльності журналісті".

Нині юридичний відділ ГО "Стоп корупції" готує клопотання на перекваліфікацію даної статті на ст. 345/1 "Погроза або насильство щодо журналіста".

Як зазначила керівник юридичного департаменту організації Роксолана Арійончик, "СтопКор" готує звернення до МВС, Нацполіції України та Офісу Генпрокурора.

"Ми розуміємо, що такі дії були вчинені в результаті виконання журналістами своєї професійної діяльності, отже розглядаємо ключовою ст. 345/1. Також ми вбачаємо в даних діях елементи ст.178 ККУ "Розбій та напад з метою заволодіння чужим майном, поєднаний із насильством та вчинений групою осіб". Нами готується звернення до МВС, Нацполіції України та Офісу Генпрокурора. Ми просимо дані компетентні органи взяти справу під свій особистий контроль. Ми просимо вчинити всі дії задля встановлення нападників та повернення майна журналістам", – сказала вона.

Зазначимо, Володимир Рой – чинний депутат Дніпропетровської облради і планує подовжити свої повноваження та знову балотується на цю посаду.