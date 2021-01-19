Під Дніпром загорілася церква: куполи впали, люди виносили ікони. Відео

У місті Новоолександрівка Дніпропетровської області у вівторок, 19 січня загорівся храм Святого Феодосія Чернігівського.

Як повідомили у пресцентрі Державної служби України з надзвичайних ситуацій, пожежа почалася о 13:40. Станом на 15:30 вогонь ще не загасили (щоб подивитися відео, доскролльте до кінця).

"19 січня о 13:40 до ДСНС надійшла інформація, що в с.Новоолександрівка Дніпровського району в будівлі церкви Святого Феодосія Чернігівського виникла пожежа на площі 400 кв. Жертв і постраждалих немає", – йдеться в повідомленні.

У Новоолександрівці загорілася церква Скріншот

Як додали в Telegram-каналі "Ху*вый Днепр", місцеві жителі нібито винесли з-під палаючого купола ікони, сказали обидва купола впадуть.

"На місці працюють 5 пожежних бригад, кажуть вибухнуло щось", – сказано в повідомленні.

У Новоолександрівці загорілася церква Скріншот

На місці працювали 5 пожежних бригад dsns.gov.ua

На місці працювали 5 пожежних бригад dsns.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, 17 січня в Одесі спалахнув триповерховий будинок, де розташований готель. За словами постояльців закладу, причиною трагедії могли стати проблеми із електромережею.